«Ростех» создал многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» и «Багги»

Робот «Депеша» собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. У «Багги» есть колесная платформа, он управляется джойстиком и планшетом. Оба робота могут использоваться как наземные дроны-камикадзе для поражения целей подрывом заряда, который робототехнический комплекс доставляет к нужному месту.