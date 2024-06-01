«Ростех» создал многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» и «Багги»
Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») разработал дистанционно управляемые роботизированные комплексы «Депеша» и «Багги», способные незаметно доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо и эвакуировать раненых солдат. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
В настоящее время наземные роботы проходят испытания, в том числе в зоне проведения спецоперации. Важнейшей характеристикой машин, помимо компактности и маневренности, является их грузоподъемность. Она составила 150 кг у «Депеши», у «Багги» – 250 кг.
Роботы могут использоваться для поражения живой силы противника, фортификационных сооружений типа дот, дзот, укрепленных огневых точек и опорных пунктов. Они также способны выполнять задачи по минированию местности.
Робот «Депеша» собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. У «Багги» есть колесная платформа, он управляется джойстиком и планшетом. Оба робота могут использоваться как наземные дроны-камикадзе для поражения целей подрывом заряда, который робототехнический комплекс доставляет к нужному месту.
15 мая заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов рассказал, что к 2030 г. на российских предприятиях должно появиться более 94 000 роботов. По его словам, в 2023 г. на предприятиях внедрено пока лишь 11 000 роботов.
К концу 2024 г. в промышленности должно работать уже 14 400 роботов, следует из презентации, которую Львов показывал во время своего выступления. Выполнение этих целевых показателей должно способствовать достижению цели по вхождению России в топ-25 стран – лидеров роботизации, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным.