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«Ростех» создал многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» и «Багги»

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Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») разработал дистанционно управляемые роботизированные комплексы «Депеша» и «Багги», способные незаметно доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо и эвакуировать раненых солдат. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

В настоящее время наземные роботы проходят испытания, в том числе в зоне проведения спецоперации. Важнейшей характеристикой машин, помимо компактности и маневренности, является их грузоподъемность. Она составила 150 кг у «Депеши», у «Багги» – 250 кг.

Роботы могут использоваться для поражения живой силы противника, фортификационных сооружений типа дот, дзот, укрепленных огневых точек и опорных пунктов. Они также способны выполнять задачи по минированию местности.

Робот «Депеша» собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. У «Багги» есть колесная платформа, он управляется джойстиком и планшетом. Оба робота могут использоваться как наземные дроны-камикадзе для поражения целей подрывом заряда, который робототехнический комплекс доставляет к нужному месту.

15 мая заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов рассказал, что к 2030 г. на российских предприятиях должно появиться более 94 000 роботов. По его словам, в 2023 г. на предприятиях внедрено пока лишь 11 000 роботов.

К концу 2024 г. в промышленности должно работать уже 14 400 роботов, следует из презентации, которую Львов показывал во время своего выступления. Выполнение этих целевых показателей должно способствовать достижению цели по вхождению России в топ-25 стран – лидеров роботизации, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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