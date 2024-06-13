«Яндекс» закрыл сделку по покупке сервиса eLama

28 марта «Яндекс» представил линейку нейросетей YandexGPT 3, которая лучше работает со сложными запросами и точнее следует заданному формату ответов, чем предыдущая линия. По данным компании, YandexGPT 3 значительно лучше, чем GPT-3,5 Turbo, справляется с ответами на основе предоставленных данных (58%), с суммаризацией (69%), с генерацией идей (71%) и другими операциями.