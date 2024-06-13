«Яндекс» закрыл сделку по покупке сервиса eLama
В сообщении IT-компании отмечено, что cделка позволит адаптировать рекламные сервисы «Яндекса» под потребности малого и среднего бизнеса (МСП). Благодаря сервису МСП получит инструменты для управления рекламой на базе опыта eLama и с использованием нейросетевых технологий «Яндекса».
28 марта «Яндекс» представил линейку нейросетей YandexGPT 3, которая лучше работает со сложными запросами и точнее следует заданному формату ответов, чем предыдущая линия. По данным компании, YandexGPT 3 значительно лучше, чем GPT-3,5 Turbo, справляется с ответами на основе предоставленных данных (58%), с суммаризацией (69%), с генерацией идей (71%) и другими операциями.
17 мая Yandex N.V. сообщила, что закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных российских инвесторов. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», а ее основным владельцем – «Консорциум.Первый».