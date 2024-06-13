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«Яндекс» закрыл сделку по покупке сервиса eLama

Ведомости

«Яндекс» закрыл сделку по покупке сервиса размещения интернет-рекламы eLama, сообщила компания.

«Яндекс» завершил сделку по покупке технологической платформы сервиса eLama. С ее помощью можно размещать рекламу в 19 рекламных системах, включая системы «Яндекса», VK и Telegram», – указано в сообщении компании.

В сообщении IT-компании отмечено, что cделка позволит адаптировать рекламные сервисы «Яндекса» под потребности малого и среднего бизнеса (МСП). Благодаря сервису МСП получит инструменты для управления рекламой на базе опыта eLama и с использованием нейросетевых технологий «Яндекса».

28 марта «Яндекс» представил линейку нейросетей YandexGPT 3, которая лучше работает со сложными запросами и точнее следует заданному формату ответов, чем предыдущая линия. По данным компании, YandexGPT 3 значительно лучше, чем GPT-3,5 Turbo, справляется с ответами на основе предоставленных данных (58%), с суммаризацией (69%), с генерацией идей (71%) и другими операциями. 

17 мая Yandex N.V. сообщила, что закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных российских инвесторов. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», а ее основным владельцем – «Консорциум.Первый».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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