«Прогресс МС-29» прибыл на Байконур перед запуском на МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-29» прибыл на космодром Байконур перед запуском на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил «Роскосмос».
«Прогресс МС-29» установили на рабочее место для приемки, а затем – консервации. Так он будет храниться до подготовки к запуску. Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева проверили работу механизмов раскрытия панелей солнечных батарей.
«Прогресс МС-29 стартует с ракетой-носителем «Союз-2.1а» осенью 2024 г.
1 июня «Прогресс МС-27» пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Грузовой корабль доставил на МКС 2504 кг грузов, в том числе 1290 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, 754 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 40 кг азота для пополнения атмосферы МКС.