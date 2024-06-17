«Прогресс МС-29» прибыл на Байконур перед запуском на МКС

1 июня «Прогресс МС-27» пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Грузовой корабль доставил на МКС 2504 кг грузов, в том числе 1290 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, 754 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 40 кг азота для пополнения атмосферы МКС.