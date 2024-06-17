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«Прогресс МС-29» прибыл на Байконур перед запуском на МКС

Ведомости

Грузовой корабль «Прогресс МС-29» прибыл на космодром Байконур перед запуском на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил «Роскосмос».

«Прогресс МС-29» установили на рабочее место для приемки, а затем – консервации. Так он будет храниться до подготовки к запуску. Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева проверили работу механизмов раскрытия панелей солнечных батарей.

«Прогресс МС-29 стартует с ракетой-носителем «Союз-2.1а» осенью 2024 г.

1 июня «Прогресс МС-27» пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Грузовой корабль доставил на МКС 2504 кг грузов, в том числе 1290 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, 754 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 40 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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