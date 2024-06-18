СМИ: Apple приостановила работу над Vision Pro 2 ради более дешевой модели
Компания Apple приостановила работу над своей следующей высокотехнологичной гарнитурой Vision Pro 2. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на сотрудника производителя, выпускающего ключевые компоненты для Vision Pro.
Вместо этого Apple до конца 2024 г. сосредоточится на выпуске более доступного продукта Vision с меньшим количеством функций.
Изначально Apple планировала разделить свой продукт Vision на две модели, аналогично стандартной и Pro-версии iPhone. В течение последнего года компания сокращала приоритеты в работе над преемником Vision Pro, выделяя все меньше сотрудников для работы над следующей моделью, одновременно концентрируясь на снижении стоимости компонентов первого поколения.
10 июня на ежегодной конференции разработчиков Apple представила новейшую операционную систему для своей гарнитуры смешанной реальности Vision Pro и iPhone. В компании заявили, что iOS 18, программное обеспечение, которым оснащено ее флагманское устройство, сделает домашний экран iPhone более настраиваемым и включает улучшенные версии собственных приложений. Vision Pro станет доступной еще в восьми странах, включая Китай и Японию. Новое программное обеспечение VisionOS 2 для гарнитуры будет использовать машинное обучение для создания фотографий естественной глубины и дополнит их новыми жестами.