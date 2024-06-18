СМИ: Apple приостановила работу над Vision Pro 2 ради более дешевой модели

10 июня на ежегодной конференции разработчиков Apple представила новейшую операционную систему для своей гарнитуры смешанной реальности Vision Pro и iPhone. В компании заявили, что iOS 18, программное обеспечение, которым оснащено ее флагманское устройство, сделает домашний экран iPhone более настраиваемым и включает улучшенные версии собственных приложений. Vision Pro станет доступной еще в восьми странах, включая Китай и Японию. Новое программное обеспечение VisionOS 2 для гарнитуры будет использовать машинное обучение для создания фотографий естественной глубины и дополнит их новыми жестами.