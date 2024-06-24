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NASA: астронавты США высадятся на поверхность Луны раньше китайских

Ведомости

Программа NASA идет в соответствии с графиком, американские астронавты высадятся на поверхность Луны раньше китайских коллег. Об этом заявил директор управления Билл Нельсон в интервью The Washington Post.

«Я думаю, что мы идем точно по графику», – подчеркнул Нельсон.

По его словам, индикатором способности NASA добраться до Луны раньше китайских астронавтов стал недавний успех SpaceX в полете на Starship. Глава NASA заметил, что США и Китаю еще придется найти способы сосуществовать на Луне.

6 июня SpaceX осуществила четвертый запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Кораблю удалось приводниться в Индийском океане. До этого было проведено три тестовых полета Starship.

В марте двухступенчатый ракетный корабль стартовал в 09:25 по местному времени (16:25 мск) с космодрома Starbase, расположенного в районе Бока-Чика на побережье Техасского залива. Он отправился в полет в космос без экипажа. Спустя почти три минуты на высоте 72 км он выполнил ключевой маневр по отделению ступени. Связь с кораблем была потеряна на высоте 75 км на 48-й минуте испытания.

Этот тестовый полет длился дольше, чем две предыдущие неудачные попытки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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