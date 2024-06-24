NASA: астронавты США высадятся на поверхность Луны раньше китайских

В марте двухступенчатый ракетный корабль стартовал в 09:25 по местному времени (16:25 мск) с космодрома Starbase, расположенного в районе Бока-Чика на побережье Техасского залива. Он отправился в полет в космос без экипажа. Спустя почти три минуты на высоте 72 км он выполнил ключевой маневр по отделению ступени. Связь с кораблем была потеряна на высоте 75 км на 48-й минуте испытания.