NASA: астронавты США высадятся на поверхность Луны раньше китайских
Программа NASA идет в соответствии с графиком, американские астронавты высадятся на поверхность Луны раньше китайских коллег. Об этом заявил директор управления Билл Нельсон в интервью The Washington Post.
«Я думаю, что мы идем точно по графику», – подчеркнул Нельсон.
По его словам, индикатором способности NASA добраться до Луны раньше китайских астронавтов стал недавний успех SpaceX в полете на Starship. Глава NASA заметил, что США и Китаю еще придется найти способы сосуществовать на Луне.
6 июня SpaceX осуществила четвертый запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Кораблю удалось приводниться в Индийском океане. До этого было проведено три тестовых полета Starship.
В марте двухступенчатый ракетный корабль стартовал в 09:25 по местному времени (16:25 мск) с космодрома Starbase, расположенного в районе Бока-Чика на побережье Техасского залива. Он отправился в полет в космос без экипажа. Спустя почти три минуты на высоте 72 км он выполнил ключевой маневр по отделению ступени. Связь с кораблем была потеряна на высоте 75 км на 48-й минуте испытания.