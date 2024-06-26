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Мессенджер ICQ завершил работу

Ведомости

Популярный в России мессенджер ICQ завершил свою работу, сообщается на его официальном сайте.

«Сервис завершил работу», – говорится на странице, где размещено уведомление платформы.

О том, что сервис VK планирует закрыть мессенджер ICQ, стало известно 24 мая. Согласно сообщению пресс-службы, компания намерена сосредоточиться на развитии «VK мессенджера» для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса. Для того чтобы усилить экспертизу, к команде VK присоединятся сотрудники ICQ.

В 2022 г. «Ведомости» узнали, что VK Group готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений – ICQ и корпоративный мессенджер. Проект обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group еще до начала специальной военной операции на Украине и санкций против России, которые последовали после него. Источник «Ведомостей» отметил, что на фоне ограничений и приостановки работы зарубежных компаний в РФ проект перезапуска ICQ получил новый импульс. Он обсуждался не только в VK, но и на федеральном уровне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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