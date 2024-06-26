Мессенджер ICQ завершил работу

В 2022 г. «Ведомости» узнали, что VK Group готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений – ICQ и корпоративный мессенджер. Проект обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group еще до начала специальной военной операции на Украине и санкций против России, которые последовали после него. Источник «Ведомостей» отметил, что на фоне ограничений и приостановки работы зарубежных компаний в РФ проект перезапуска ICQ получил новый импульс. Он обсуждался не только в VK, но и на федеральном уровне.