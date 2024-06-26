Мессенджер ICQ завершил работу
«Сервис завершил работу», – говорится на странице, где размещено уведомление платформы.
О том, что сервис VK планирует закрыть мессенджер ICQ, стало известно 24 мая. Согласно сообщению пресс-службы, компания намерена сосредоточиться на развитии «VK мессенджера» для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса. Для того чтобы усилить экспертизу, к команде VK присоединятся сотрудники ICQ.
В 2022 г. «Ведомости» узнали, что VK Group готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений – ICQ и корпоративный мессенджер. Проект обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group еще до начала специальной военной операции на Украине и санкций против России, которые последовали после него. Источник «Ведомостей» отметил, что на фоне ограничений и приостановки работы зарубежных компаний в РФ проект перезапуска ICQ получил новый импульс. Он обсуждался не только в VK, но и на федеральном уровне.