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Роскомнадзор предложил упростить отказ от обработки персональных данных

Ведомости

Роскомнадзор предлагает обеспечить возможность россиянам отзывать согласие на обработку персональных данных в один клик. Об этом на конференции «Персональные данные – зона особого внимания» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) рассказал замглавы ведомства Милош Вагнер.

Он пояснил, что в настоящий момент большинство согласий даются далеко не в интересах человека и не осознанно им даются. Люди в большинстве случаев не способны осознать последствия предоставления своих персональных данных.

«Мы видим безобразные случаи, когда человек в течение секунды соглашается на обработку данных, а по ссылке многостраничный документ на 80 листах», – отметил Вагнер.

По его словам, после этого информация уходит в 20–30 организаций. Персональные данные не должны быть избыточными по отношению к целям обработки. Добиваться этого нужно через создание обязательных стандартов работы с ними, уточнил замглавы Роскомнадзора.

7 июня вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь сообщил, что с начала года зафиксировано свыше 500 млн утечек в сеть персональных данных, а всего около 10 млрд записей находится в открытом доступе.

В мае министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе выступления в Совете Федерации рассказал, что в 2023 г. в стране совершено 680 000 преступлений с использованием информационных технологий, что выше на 30% показателя 2022 г. Общая сумма ущерба составила 156 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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