Роскомнадзор предложил упростить отказ от обработки персональных данных
Роскомнадзор предлагает обеспечить возможность россиянам отзывать согласие на обработку персональных данных в один клик. Об этом на конференции «Персональные данные – зона особого внимания» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) рассказал замглавы ведомства Милош Вагнер.
Он пояснил, что в настоящий момент большинство согласий даются далеко не в интересах человека и не осознанно им даются. Люди в большинстве случаев не способны осознать последствия предоставления своих персональных данных.
«Мы видим безобразные случаи, когда человек в течение секунды соглашается на обработку данных, а по ссылке многостраничный документ на 80 листах», – отметил Вагнер.
По его словам, после этого информация уходит в 20–30 организаций. Персональные данные не должны быть избыточными по отношению к целям обработки. Добиваться этого нужно через создание обязательных стандартов работы с ними, уточнил замглавы Роскомнадзора.
7 июня вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь сообщил, что с начала года зафиксировано свыше 500 млн утечек в сеть персональных данных, а всего около 10 млрд записей находится в открытом доступе.
В мае министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе выступления в Совете Федерации рассказал, что в 2023 г. в стране совершено 680 000 преступлений с использованием информационных технологий, что выше на 30% показателя 2022 г. Общая сумма ущерба составила 156 млрд руб.