Приложение видеохостинга Rutube вернулось в App Store после блокировки

Rutube позиционирует себя крупнейшей отечественной платформой для просмотра и размещения аудио- и видеороликов. 15 июня на полях Петербургского международного экономического форума заместитель гендиректора и куратор цифровых активов холдинга «Газпром-медиа» Сергей Косинский заявил, что технологически Rutube уже готов принять всех российских пользователей американского видеохостинга YouTube.