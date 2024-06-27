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Приложение видеохостинга Rutube вернулось в App Store после блокировки

Ведомости

В магазин App Store для мобильных устройств на базе операционных систем iOS после блокировки вернулось приложение российского видеохостинга Rutube (входит в «Газпром-медиа холдинг»).

«Наше приложение Rutube снова доступно в App Store. Благодарим за поддержку», – сообщается в Telegram-канале видеохостинга.

Исчезновение приложения из App Store журналисты заметили 17 июня. Пресс-служба Rutube сообщила, что оно было «временно заблокировано», и компания работает над решением этого вопроса.

Rutube позиционирует себя крупнейшей отечественной платформой для просмотра и размещения аудио- и видеороликов. 15 июня на полях Петербургского международного экономического форума заместитель гендиректора и куратор цифровых активов холдинга «Газпром-медиа» Сергей Косинский заявил, что технологически Rutube уже готов принять всех российских пользователей американского видеохостинга YouTube.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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