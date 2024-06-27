Приложение видеохостинга Rutube вернулось в App Store после блокировки
В магазин App Store для мобильных устройств на базе операционных систем iOS после блокировки вернулось приложение российского видеохостинга Rutube (входит в «Газпром-медиа холдинг»).
«Наше приложение Rutube снова доступно в App Store. Благодарим за поддержку», – сообщается в Telegram-канале видеохостинга.
Исчезновение приложения из App Store журналисты заметили 17 июня. Пресс-служба Rutube сообщила, что оно было «временно заблокировано», и компания работает над решением этого вопроса.
Rutube позиционирует себя крупнейшей отечественной платформой для просмотра и размещения аудио- и видеороликов. 15 июня на полях Петербургского международного экономического форума заместитель гендиректора и куратор цифровых активов холдинга «Газпром-медиа» Сергей Косинский заявил, что технологически Rutube уже готов принять всех российских пользователей американского видеохостинга YouTube.