В «Роскосмосе» утвердили график создания Российской орбитальной станции

В «Роскосмосе» напомнили, что создание этой станции позволит продолжить российскую пилотируемую программу с учетом прекращения участия страны в проекте Международной космической станции (МКС). В апреле госкорпорация сообщила, что одним из плюсов РОС станет высокая энергетика. Это позволит испытывать технологии востребованного в космонавтике оборудования. Ожидается, что в отличие от МКС новая станция сможет работать без постоянного присутствия космонавтов, что сэкономит ресурсы.