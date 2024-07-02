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В «Роскосмосе» утвердили график создания Российской орбитальной станции

Ведомости

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил график создания Российской орбитальной станции (РОС). Ее развертывание планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в 2027 г. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

График включает работы по проектированию и изготовлению модулей станции, летные испытания, создание ракет-носителей и объектов наземной космической инфраструктуры, а также деятельность научных институтов по сопровождению проекта.

До 2030 г. должно быть создано ядро станции из выводимых на орбиту четырех модулей: научно-энергетического, универсального узлового, шлюзового и базового. С 2031 по 2033 гг. станцию планируется расширить с помощью стыковки еще двух модулей.

В «Роскосмосе» напомнили, что создание этой станции позволит продолжить российскую пилотируемую программу с учетом прекращения участия страны в проекте Международной космической станции (МКС). В апреле госкорпорация сообщила, что одним из плюсов РОС станет высокая энергетика. Это позволит испытывать технологии востребованного в космонавтике оборудования. Ожидается, что в отличие от МКС новая станция сможет работать без постоянного присутствия космонавтов, что сэкономит ресурсы.

Правительство РФ в апреле 2023 г. одобрило продление участия России в МКС до 2028 г. включительно. В октябре Борисов пояснял, что участие страны в проекте после 2028 г. определят по состоянию станции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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