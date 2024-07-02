В «Роскосмосе» утвердили график создания Российской орбитальной станции
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил график создания Российской орбитальной станции (РОС). Ее развертывание планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в 2027 г. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
График включает работы по проектированию и изготовлению модулей станции, летные испытания, создание ракет-носителей и объектов наземной космической инфраструктуры, а также деятельность научных институтов по сопровождению проекта.
До 2030 г. должно быть создано ядро станции из выводимых на орбиту четырех модулей: научно-энергетического, универсального узлового, шлюзового и базового. С 2031 по 2033 гг. станцию планируется расширить с помощью стыковки еще двух модулей.
В «Роскосмосе» напомнили, что создание этой станции позволит продолжить российскую пилотируемую программу с учетом прекращения участия страны в проекте Международной космической станции (МКС). В апреле госкорпорация сообщила, что одним из плюсов РОС станет высокая энергетика. Это позволит испытывать технологии востребованного в космонавтике оборудования. Ожидается, что в отличие от МКС новая станция сможет работать без постоянного присутствия космонавтов, что сэкономит ресурсы.
Правительство РФ в апреле 2023 г. одобрило продление участия России в МКС до 2028 г. включительно. В октябре Борисов пояснял, что участие страны в проекте после 2028 г. определят по состоянию станции.