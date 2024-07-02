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Решение о работе сервиса такси Yango в Финляндии примут в Нидерландах

Ведомости

Нидерланды рассмотрят решение о работе сервиса такси Yango (принадлежит «Яндексу») в ближайшие месяцы, сообщила представитель офиса уполномоченного по защите персональных данных Финляндии Минна Куисма.

«Офис уполномоченного по защите персональных данных тесно сотрудничает с властями Нидерландов и Норвегии. <…> Дело будет завершено в ближайшие месяцы. Решение по этому вопросу принимает голландский орган власти», – сообщила представитель (цитата по ТАСС).

2 июля издание Talouselama писало, что Yango может быть запрещен в Финляндии в ближайшие месяцы. При этом персональные данные сервиса обрабатываются находящейся в Нидерландах компанией Ridetech International B.V.

В августе 2023 г. Финляндия и Норвегия предписали «Яндексу» и нидерландской Ridetech International B. V. приостановить передачу и обработку данных пользователей, которые собираются в службе такси Yango, в Россию. 

Предписание объяснялось одним из положений закона о регулировании работы такси в России, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2022 г. Согласно правилу, перевозчик должен не менее шести месяцев хранить сведения, содержащиеся в журнале заказов, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.

В пресс-службе «Яндекса» тогда сообщили «Ведомостям», что российские правоохранители не могут получать доступ к данным о поездках пользователей вне России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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