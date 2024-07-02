Решение о работе сервиса такси Yango в Финляндии примут в Нидерландах
Нидерланды рассмотрят решение о работе сервиса такси Yango (принадлежит «Яндексу») в ближайшие месяцы, сообщила представитель офиса уполномоченного по защите персональных данных Финляндии Минна Куисма.
«Офис уполномоченного по защите персональных данных тесно сотрудничает с властями Нидерландов и Норвегии. <…> Дело будет завершено в ближайшие месяцы. Решение по этому вопросу принимает голландский орган власти», – сообщила представитель (цитата по ТАСС).
2 июля издание Talouselama писало, что Yango может быть запрещен в Финляндии в ближайшие месяцы. При этом персональные данные сервиса обрабатываются находящейся в Нидерландах компанией Ridetech International B.V.
В августе 2023 г. Финляндия и Норвегия предписали «Яндексу» и нидерландской Ridetech International B. V. приостановить передачу и обработку данных пользователей, которые собираются в службе такси Yango, в Россию.
Предписание объяснялось одним из положений закона о регулировании работы такси в России, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2022 г. Согласно правилу, перевозчик должен не менее шести месяцев хранить сведения, содержащиеся в журнале заказов, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.
В пресс-службе «Яндекса» тогда сообщили «Ведомостям», что российские правоохранители не могут получать доступ к данным о поездках пользователей вне России.