Решение о работе сервиса такси Yango в Финляндии примут в Нидерландах

Предписание объяснялось одним из положений закона о регулировании работы такси в России, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2022 г. Согласно правилу, перевозчик должен не менее шести месяцев хранить сведения, содержащиеся в журнале заказов, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.