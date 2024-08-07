Nikkei: HP перенесет из Китая большую часть производства компьютеров
Американская компания Hewlett-Packard (HP) намерена перенести из Китая более половины своих производственных мощностей по выпуску персональных компьютеров. Об этом пишет японское агентство Nikkei со ссылкой на источники.
Решение о переносе может быть связано со стремлением компании снизить риски для бизнеса от нестабильности в регионе, вызванной напряженными отношениями между КНР и Тайванем. Перевод мощностей из Китая планируется осуществить в течение двух-трех лет, сообщили собеседники агентства.
Основным направлением переезда является Таиланд. HP также нанимает инженеров и менеджеров в Сингапуре для создания резервной команды, сообщили источники.
В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию HP направила Nikkei ссылку на свой пресс-релиз от июля 2023 г. В нем говорилось, что компания продолжит инвестировать в существующие предприятия, но при этом допускает перенос некоторых производств в другие места, «чтобы снизить риски для клиентов».
В конце июня телеканал CNN со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований (CSIS) сообщил, что китайские военные могут изолировать Тайвань и тем самым нанести ущерб его экономике, даже не сделав ни единого выстрела. Согласно отчету CSIS, Пекин может инициировать полный или частичный карантин на Тайване, перекрыв доступ в его порты.
В начале года аналитики Bloomberg подсчитали, что война, которая может разразиться с участием Китая и США вокруг Тайваня, нанесет мировой экономике колоссальный ущерб размером $10 трлн (10% мирового ВВП). Это в том числе объясняется тем, что мир по-прежнему сильно зависит от производства полупроводников на острове, а пролив между ним и материковым Китаем – один из самых оживленных морских путей в мире.