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Nikkei: HP перенесет из Китая большую часть производства компьютеров

Ведомости

Американская компания Hewlett-Packard (HP) намерена перенести из Китая более половины своих производственных мощностей по выпуску персональных компьютеров. Об этом пишет японское агентство Nikkei со ссылкой на источники.

Решение о переносе может быть связано со стремлением компании снизить риски для бизнеса от нестабильности в регионе, вызванной напряженными отношениями между КНР и Тайванем. Перевод мощностей из Китая планируется осуществить в течение двух-трех лет, сообщили собеседники агентства.

Основным направлением переезда является Таиланд. HP также нанимает инженеров и менеджеров в Сингапуре для создания резервной команды, сообщили источники.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию HP направила Nikkei ссылку на свой пресс-релиз от июля 2023 г. В нем говорилось, что компания продолжит инвестировать в существующие предприятия, но при этом допускает перенос некоторых производств в другие места, «чтобы снизить риски для клиентов».

В конце июня телеканал CNN со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований (CSIS) сообщил, что китайские военные могут изолировать Тайвань и тем самым нанести ущерб его экономике, даже не сделав ни единого выстрела. Согласно отчету CSIS, Пекин может инициировать полный или частичный карантин на Тайване, перекрыв доступ в его порты. 

В начале года аналитики Bloomberg подсчитали, что война, которая может разразиться с участием Китая и США вокруг Тайваня, нанесет мировой экономике колоссальный ущерб размером $10 трлн (10% мирового ВВП). Это в том числе объясняется тем, что мир по-прежнему сильно зависит от производства полупроводников на острове, а пролив между ним и материковым Китаем – один из самых оживленных морских путей в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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