Nikkei: HP перенесет из Китая большую часть производства компьютеров

В начале года аналитики Bloomberg подсчитали, что война, которая может разразиться с участием Китая и США вокруг Тайваня, нанесет мировой экономике колоссальный ущерб размером $10 трлн (10% мирового ВВП). Это в том числе объясняется тем, что мир по-прежнему сильно зависит от производства полупроводников на острове, а пролив между ним и материковым Китаем – один из самых оживленных морских путей в мире.