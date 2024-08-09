Российские пользователи Signal сообщают о сбоях в работе мессенджера
Пользователи Signal в России сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных сервиса «Сбой.рф».
Жалобы были зафиксированы в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской области и др.
Сообщения о проблемах в работе соцсети появились утром 9 августа, пик был зафиксирован в 9:30 мск. Проблемы в работе мессенджера наблюдаются и в 18:40 мск.
Signal – мессенджер, использующий протокол сквозного шифрования для всех чатов. Предполагается, что использование технологии усиливает конфиденциальность и безопасность. Аналогичная функция есть и в Telegram, но только в секретных чатах.
8 августа в России перестал открываться видеохостинг YouTube. Сообщения пользователей поступали из всех крупных городов страны. К вечеру того же дня доступ к платформе в столичном регионе восстановился, но видео в высоком качестве по-прежнему не прогружалось.
По состоянию на вечер 9 августа число жалоб пользователей на работу YouTube на «Сбой.рф» составляет 9500. Российские власти заявляли, что проблемы в работе хостинга связаны с бездействием Google. В Google заявили, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.