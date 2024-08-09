Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Российские пользователи Signal сообщают о сбоях в работе мессенджера

Ведомости

Пользователи Signal в России сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных сервиса «Сбой.рф».

Жалобы были зафиксированы в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской области и др. 

Сообщения о проблемах в работе соцсети появились утром 9 августа, пик был зафиксирован в 9:30 мск. Проблемы в работе мессенджера наблюдаются и в 18:40 мск.

Signal – мессенджер, использующий протокол сквозного шифрования для всех чатов. Предполагается, что использование технологии усиливает конфиденциальность и безопасность. Аналогичная функция есть и в Telegram, но только в секретных чатах. 

8 августа в России перестал открываться видеохостинг YouTube. Сообщения пользователей поступали из всех крупных городов страны. К вечеру того же дня доступ к платформе в столичном регионе восстановился, но видео в высоком качестве по-прежнему не прогружалось.

По состоянию на вечер 9 августа число жалоб пользователей на работу YouTube на «Сбой.рф» составляет 9500. Российские власти заявляли, что проблемы в работе хостинга связаны с бездействием Google. В Google заявили, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных