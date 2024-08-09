Российские пользователи Signal сообщают о сбоях в работе мессенджера

По состоянию на вечер 9 августа число жалоб пользователей на работу YouTube на «Сбой.рф» составляет 9500. Российские власти заявляли, что проблемы в работе хостинга связаны с бездействием Google. В Google заявили, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.