Законодатели США призвали проверить китайского производителя роутеров TP-Link

При этом, как говорил «Ведомостям» директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин, реальными мотивами американцев могло быть вовсе не наказание компаний за связи с Россией. Эти меры могут быть частью идущего технологического противостояния между КНР и США, а поводами для введения ограничений могут быть и Гонконг, и Синьцзян-Уйгурский автономный район, и Россия.