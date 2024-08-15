Законодатели США призвали проверить китайского производителя роутеров TP-Link
Члены палаты представителей США республиканец Джон Муленар и демократ Раджа Кришнамурти призвали американские власти проверить крупнейшего производителя роутеров TP-Link, пишет Reuters.
Американские законодатели опасаются, что через Wi-Fi-роутеры от китайского производителя могут совершаться кибератаки со стороны КНР. Муленар и Кришнамурти сослались на известные уязвимости в прошивке TP-Link и случаи использования ее маршрутизаторов для атак на правительственных чиновников в европейских странах.
Соответствующее обращение было направлено в министерство торговли США. В письме ведомству они назвали это «вопиющей проблемой национальной безопасности».
Посольство Китая в США, отвечая агентству, заявило, что рассчитывает на «доказательства при выявлении киберинцидентов, а не беспочвенные предположения и обвинения».
В мае минфин США внес 20 компаний из Китая, включая Гонконг, в SDN list за их сотрудничество с Россией. К такому взаимодействию в Вашингтоне отнесли помощь для обхода действующих ограничений, а также предполагаемое содействие развитию российского ВПК.
При этом, как говорил «Ведомостям» директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин, реальными мотивами американцев могло быть вовсе не наказание компаний за связи с Россией. Эти меры могут быть частью идущего технологического противостояния между КНР и США, а поводами для введения ограничений могут быть и Гонконг, и Синьцзян-Уйгурский автономный район, и Россия.