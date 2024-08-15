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Законодатели США призвали проверить китайского производителя роутеров TP-Link

Ведомости

Члены палаты представителей США республиканец Джон Муленар и демократ Раджа Кришнамурти призвали американские власти проверить крупнейшего производителя роутеров TP-Link, пишет Reuters. 

Американские законодатели опасаются, что через Wi-Fi-роутеры от китайского производителя могут совершаться кибератаки со стороны КНР. Муленар и Кришнамурти сослались на известные уязвимости в прошивке TP-Link и случаи использования ее маршрутизаторов для атак на правительственных чиновников в европейских странах.

Соответствующее обращение было направлено в министерство торговли США. В письме ведомству они назвали это «вопиющей проблемой национальной безопасности». 

Посольство Китая в США, отвечая агентству, заявило, что рассчитывает на «доказательства при выявлении киберинцидентов, а не беспочвенные предположения и обвинения».

В мае минфин США внес 20 компаний из Китая, включая Гонконг, в SDN list за их сотрудничество с Россией. К такому взаимодействию в Вашингтоне отнесли помощь для обхода действующих ограничений, а также предполагаемое содействие развитию российского ВПК. 

При этом, как говорил «Ведомостям» директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин, реальными мотивами американцев могло быть вовсе не наказание компаний за связи с Россией. Эти меры могут быть частью идущего технологического противостояния между КНР и США, а поводами для введения ограничений могут быть и Гонконг, и Синьцзян-Уйгурский автономный район, и Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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