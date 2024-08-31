В Telegram перестала работать функция «Найти людей рядом»
В Telegram перестала работать функция «Найти людей рядом». В этом убедился корреспондент «Ведомостей».
С помощью функции «Люди рядом», которая появилась в мессенджере в июне 2019 г., можно было поделиться контактными данными с пользователями поблизости и присоединиться к местным групповым чатам. Обновление «Люди рядом» в 2020 г. позволило показывать свой профиль окружающим.
Основатель Telegram Павел Дуров запустил мессенджер в 2013 г. Число активных пользователей на июль 2024 г. составляло около 950 млн. Из-за начавшегося в 2017 г. конфликта с Роскомнадзором, требовавшим предоставления данных о компании, мессенджер блокировался в России с 2018 по 2020 г.
Предприниматель покинул Россию в 2014 г. С 2017 г. Дуров проживает в Дубае, где расположена штаб-квартира Telegram. Помимо российского паспорта, у него есть гражданства Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. 24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. На время следствия парижский суд изъял у Дурова все паспорта. Основатель Telegram также обязан проживать по определенному судом адресу и соблюдать график.