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В Telegram перестала работать функция «Найти людей рядом»

Ведомости

В Telegram перестала работать функция «Найти людей рядом». В этом убедился корреспондент «Ведомостей».

Первым на это обратил внимание РБК.

С помощью функции «Люди рядом», которая появилась в мессенджере в июне 2019 г., можно было поделиться контактными данными с пользователями поблизости и присоединиться к местным групповым чатам. Обновление «Люди рядом» в 2020 г. позволило показывать свой профиль окружающим.

Основатель Telegram Павел Дуров запустил мессенджер в 2013 г. Число активных пользователей на июль 2024 г. составляло около 950 млн. Из-за начавшегося в 2017 г. конфликта с Роскомнадзором, требовавшим предоставления данных о компании, мессенджер блокировался в России с 2018 по 2020 г.

Предприниматель покинул Россию в 2014 г. С 2017 г. Дуров проживает в Дубае, где расположена штаб-квартира Telegram. Помимо российского паспорта, у него есть гражданства Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. 24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. На время следствия парижский суд изъял у Дурова все паспорта. Основатель Telegram также обязан проживать по определенному судом адресу и соблюдать график.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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