В Telegram перестала работать функция «Найти людей рядом»

Предприниматель покинул Россию в 2014 г. С 2017 г. Дуров проживает в Дубае, где расположена штаб-квартира Telegram. Помимо российского паспорта, у него есть гражданства Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. 24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. На время следствия парижский суд изъял у Дурова все паспорта. Основатель Telegram также обязан проживать по определенному судом адресу и соблюдать график.