Sony представила флагманскую консоль PlayStation 5 Pro

Продажи игровых консолей в России в первом полугодии 2024 г. выросли на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем рынка за первые шесть месяцев составил 15,5 млрд руб., было продано 704 000 игровых консолей. В денежном выражении оценка продаж превышает показатели прошлого года на 97%, а в количественном – на 39%. Лидером стала PlayStation от Sony. В деньгах продажи PlayStation 5 составили 73% от всего рынка консолей и 31% – в штуках. Доли PS5 год к году выросли на 17% и 16% соответственно. При этом доля Xbox в штуках сократилась на 5,7%, а Nintendo – на 4,5%.