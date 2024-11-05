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Авторы подали свыше 13 000 заявлений на «Госуслугах» для регистрации каналов

Ведомости

Более 13 000 заявлений для регистрации было подано владельцами каналов и страниц в социальных сетях с 10 000 подписчиков на «Госуслугах» за четыре дня работы формы. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

Наиболее часто отправляется информация по каналам во «ВКонтакте» (39%), Telegram (21%) и YouTube (17%). В специальный перечень уже вошли аккаунты журналистов, ведомств, депутатов Госдумы, СМИ и деятелей культуры.

1 ноября на «Госуслугах» заработала форма для регистрации каналов и страниц в соцсетях с 10 000 подписчиков. После добровольной идентификации каналы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень.

В сентябре Роскомнадзор опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов предлагаемый ведомством порядок формирования перечня персональных страниц пользователей соцсетей с аудиторией более 10 000 подписчиков. В реестр кроме наименования, указателя страницы, фамилии, имени и отчества владельца предложено включать информацию о его абонентских номерах, адресах электронной почты, сетевых адресах оборудования. Мера начнет действовать с 1 января 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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