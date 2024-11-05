Авторы подали свыше 13 000 заявлений на «Госуслугах» для регистрации каналов
Более 13 000 заявлений для регистрации было подано владельцами каналов и страниц в социальных сетях с 10 000 подписчиков на «Госуслугах» за четыре дня работы формы. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.
Наиболее часто отправляется информация по каналам во «ВКонтакте» (39%), Telegram (21%) и YouTube (17%). В специальный перечень уже вошли аккаунты журналистов, ведомств, депутатов Госдумы, СМИ и деятелей культуры.
1 ноября на «Госуслугах» заработала форма для регистрации каналов и страниц в соцсетях с 10 000 подписчиков. После добровольной идентификации каналы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень.
В сентябре Роскомнадзор опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов предлагаемый ведомством порядок формирования перечня персональных страниц пользователей соцсетей с аудиторией более 10 000 подписчиков. В реестр кроме наименования, указателя страницы, фамилии, имени и отчества владельца предложено включать информацию о его абонентских номерах, адресах электронной почты, сетевых адресах оборудования. Мера начнет действовать с 1 января 2025 г.