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Reuters: Sony ведет переговоры о покупке медиахолдинга – владельца FromSoftware

Ведомости

Корпорация Sony ведет переговоры о приобретении японской медиакомпании Kadokawa, в структуру которой входит студия FromSoftware – разработчик ролевой игры Elden Ring. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией. Таким образом технологический гигант стремится расширить свои активы в индустрии развлечений.

Переговоры между двумя сторонами продолжаются, и в случае успеха сделка может быть подписана в ближайшие недели, сообщили источники. У Sony уже есть 2% акций Kadokawa.

Elden Ring – результат сотрудничества режиссера Хидэтаки Миядзаки и автора «Игры престолов» Джорджа Мартина. Игра разошлась тиражом в 25 млн экземпляров и получила множество положительных отзывов. Она доступна на платформах, включая PlayStation от Sony. Другие известные проекты Kadokawa – ранобэ, манга и аниме Re:Zero, а также серия манги и аниме «Подземелье вкусностей».

Reuters уточняет, что в центре внимания Sony – именно аниме, популярность которого в мире растет благодаря распространению стриминговых сервисов и более глубокому знакомству с японской культурой.

В сентябре Sony представила флагманскую консоль PlayStation 5 Pro. Новое устройство без дисковода, но оснащенное обновленным графическим процессором, стоит на 40% дороже обычной PS5 с дисководом. Sony заявила, что рассчитывает продать 18 млн консолей PS5 в этом финансовом году по сравнению с 20,8 млн за тот же период годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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