Reuters: Sony ведет переговоры о покупке медиахолдинга – владельца FromSoftware

В сентябре Sony представила флагманскую консоль PlayStation 5 Pro. Новое устройство без дисковода, но оснащенное обновленным графическим процессором, стоит на 40% дороже обычной PS5 с дисководом. Sony заявила, что рассчитывает продать 18 млн консолей PS5 в этом финансовом году по сравнению с 20,8 млн за тот же период годом ранее.