Reuters: Sony ведет переговоры о покупке медиахолдинга – владельца FromSoftware
Корпорация Sony ведет переговоры о приобретении японской медиакомпании Kadokawa, в структуру которой входит студия FromSoftware – разработчик ролевой игры Elden Ring. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией. Таким образом технологический гигант стремится расширить свои активы в индустрии развлечений.
Переговоры между двумя сторонами продолжаются, и в случае успеха сделка может быть подписана в ближайшие недели, сообщили источники. У Sony уже есть 2% акций Kadokawa.
Elden Ring – результат сотрудничества режиссера Хидэтаки Миядзаки и автора «Игры престолов» Джорджа Мартина. Игра разошлась тиражом в 25 млн экземпляров и получила множество положительных отзывов. Она доступна на платформах, включая PlayStation от Sony. Другие известные проекты Kadokawa – ранобэ, манга и аниме Re:Zero, а также серия манги и аниме «Подземелье вкусностей».
Reuters уточняет, что в центре внимания Sony – именно аниме, популярность которого в мире растет благодаря распространению стриминговых сервисов и более глубокому знакомству с японской культурой.
В сентябре Sony представила флагманскую консоль PlayStation 5 Pro. Новое устройство без дисковода, но оснащенное обновленным графическим процессором, стоит на 40% дороже обычной PS5 с дисководом. Sony заявила, что рассчитывает продать 18 млн консолей PS5 в этом финансовом году по сравнению с 20,8 млн за тот же период годом ранее.