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Полеты космонавтов к РОС ограничат 11 месяцами из-за радиационной обстановки

Ведомости

Длительность полетов на Российскую орбитальную станцию (РОС) ограничат до 11 месяцев из-за условий радиационной безопасности. Об этом сообщил на общем собрании Российской академии наук (РАН) генконструктор РФ по пилотируемым системам и комплексам Владимир Соловьев. Трансляция велась на сайте РАН.

По его словам, для орбиты с наклонением 96,8 градуса нужно ввести ограничение на длительность полетов до 11 месяцев.

В то же время Соловьев отметил, что в условиях стабильной радиационной ситуации ожидаемые уровни радиации на полярной орбите не превышают допустимые нормы воздействия на космонавтов, которые в настоящее время составляют 500 миллизивертов в год.

В конце ноября стало известно, что полеты российских космонавтов на Луну откладываются. Сдвиг сроков связан с бюджетными ограничениями по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса, пояснил Горшков. Предполагалось, что к 2030 г. Россия завершит техническую подготовку к высадке космонавтов на Луну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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