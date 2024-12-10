Полеты космонавтов к РОС ограничат 11 месяцами из-за радиационной обстановки
Длительность полетов на Российскую орбитальную станцию (РОС) ограничат до 11 месяцев из-за условий радиационной безопасности. Об этом сообщил на общем собрании Российской академии наук (РАН) генконструктор РФ по пилотируемым системам и комплексам Владимир Соловьев. Трансляция велась на сайте РАН.
По его словам, для орбиты с наклонением 96,8 градуса нужно ввести ограничение на длительность полетов до 11 месяцев.
В то же время Соловьев отметил, что в условиях стабильной радиационной ситуации ожидаемые уровни радиации на полярной орбите не превышают допустимые нормы воздействия на космонавтов, которые в настоящее время составляют 500 миллизивертов в год.
В конце ноября стало известно, что полеты российских космонавтов на Луну откладываются. Сдвиг сроков связан с бюджетными ограничениями по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса, пояснил Горшков. Предполагалось, что к 2030 г. Россия завершит техническую подготовку к высадке космонавтов на Луну.