Маск похвалил Дурова за выход Telegram на прибыль
Американский бизнесмен, лидер списка богатейших людей на планете положительно оценил первую прибыль Telegram с момента запуска монетизации. Об этом он написал в ответ под публикацией основателя мессенджера Павла Дурова.
«Отличная работа», – написал Маск в X.
21 декабря Дуров сообщил, что Telegram впервые за три года со старта монетизации стал приносить прибыль. По его словам, общая выручка мессенджера в текущем году превысила $1 млрд, а число подписчиков Telegram Premium выросло в три раза и превысило 12 млн. Также в несколько раз увеличились доходы от рекламы.
Платная подписка Telegram Premium появилась в июне 2022 г. Подписка позволяет скачивать файлы на более высокой скорости, отключать встроенную рекламу, расшифровывать голосовые сообщения и др. Первый миллион подписчиков Premium был достигнут в декабре 2022 г.