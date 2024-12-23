Маск похвалил Дурова за выход Telegram на прибыль

21 декабря Дуров сообщил, что Telegram впервые за три года со старта монетизации стал приносить прибыль. По его словам, общая выручка мессенджера в текущем году превысила $1 млрд, а число подписчиков Telegram Premium выросло в три раза и превысило 12 млн. Также в несколько раз увеличились доходы от рекламы.