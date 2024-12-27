Роскомнадзор предложил критерии блокировки сайтов с пропагандой чайлдфри

13 ноября Госдума приняла закон о запрете пропаганды идеологии отказа от деторождения. Запрет подразумевает отказ от распространения материалов, поддерживающих движение чайлдфри, в СМИ, рекламе, интернете и фильмах. В случае если подобная информация размещается на сайте, согласно поправкам в закон «О защите информации», его внесут в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.