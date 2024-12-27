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Роскомнадзор предложил критерии блокировки сайтов с пропагандой чайлдфри

Ведомости

Роскомнадзор представил критерии блокировки сайтов с пропагандой чайлдфри (идеология отказа от деторождения). Проект приказа размещен на портале проектов правовых актов.

Ведомство предлагает дополнить критерии оценки материалов и информации, необходимых для принятия решения о блокировке. Согласно документу, поводом для блокировки может стать:

  • наличие информации, оправдывающей отказ от деторождения;

  • информации о преимуществе отказа от деторождения ‎над рождением детей;

  • информации, обосновывающей преимущество отказа от деторождения над рождением детей;

  • информации, направленной на формирование «искаженного (отрицательного) образа» беременности, материнства, отцовства и детства;

  • информации, направленной на формирование положительного отношения к бездетности.

Из пояснительной записки следует, что установка критерий необходима в целях реализации положений закона о запрете пропаганды чайлдфри. 

13 ноября Госдума приняла закон о запрете пропаганды идеологии отказа от деторождения. Запрет подразумевает отказ от распространения материалов, поддерживающих движение чайлдфри, в СМИ, рекламе, интернете и фильмах. В случае если подобная информация размещается на сайте, согласно поправкам в закон «О защите информации», его внесут в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

За пропаганду чайлдфри предполагаются следующие штрафы: до 400 000 руб. – для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц. Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 23 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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