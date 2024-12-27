Роскомнадзор предложил критерии блокировки сайтов с пропагандой чайлдфри
Роскомнадзор представил критерии блокировки сайтов с пропагандой чайлдфри (идеология отказа от деторождения). Проект приказа размещен на портале проектов правовых актов.
Ведомство предлагает дополнить критерии оценки материалов и информации, необходимых для принятия решения о блокировке. Согласно документу, поводом для блокировки может стать:
наличие информации, оправдывающей отказ от деторождения;
информации о преимуществе отказа от деторождения над рождением детей;
информации, обосновывающей преимущество отказа от деторождения над рождением детей;
информации, направленной на формирование «искаженного (отрицательного) образа» беременности, материнства, отцовства и детства;
информации, направленной на формирование положительного отношения к бездетности.
Из пояснительной записки следует, что установка критерий необходима в целях реализации положений закона о запрете пропаганды чайлдфри.
13 ноября Госдума приняла закон о запрете пропаганды идеологии отказа от деторождения. Запрет подразумевает отказ от распространения материалов, поддерживающих движение чайлдфри, в СМИ, рекламе, интернете и фильмах. В случае если подобная информация размещается на сайте, согласно поправкам в закон «О защите информации», его внесут в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.
За пропаганду чайлдфри предполагаются следующие штрафы: до 400 000 руб. – для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц. Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 23 ноября.