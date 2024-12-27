Сервис доставки продуктов «Купер» пропал из App Store
Мобильное приложение сервиса доставки продуктов «Купер» стало недоступно для скачивания в App Store. В этом убедился корреспондент «Ведомостей».
При попытке найти приложение сообщается, что оно недоступно в стране или регионе.
1 июля «Сбермаркет» объявил о ребрендинге. Сервис переименовали на «Купер» и изменили его позиционирование и фирменный стиль. Название «Купер» произошло от слова «купить». В компании отмечали, что оно делает сервис более человечным.