Генсек ООН назвал искусственный интеллект неконтролируемой угрозой

«Однако это обещание несет в себе огромный риск, особенно если ИИ останется неуправляемым. ИИ может использоваться как инструмент обмана. Это может нарушить функционирование экономики и рынка труда, подорвать доверие к институтам <...> ИИ может усугубить неравенство, исключив тех, у кого нет ресурсов или инструментов, чтобы извлечь выгоду из его возможностей», – добавил он.