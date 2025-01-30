SoftBank ведет переговоры об инвестировании $25 млрд в OpenAI
Японская SoftBank Group ведет переговоры об инвестировании до $25 млрд в OpenAI, что сделает ее крупнейшим финансовым спонсором производителей ChatGPT, сообщает газета Financial Times.
По словам источников, знакомых с ситуацией, SoftBank ведет переговоры об инвестировании непосредственно в OpenAI $15-25 млрд в дополнение к своему обязательству в размере более $15 млрд. В итоге японская компания может потратить около $40 млрд на партнерство с OpenAI.
21 января OpenAI и SoftBank заявили, что компании планируют возглавить совместное предприятие, которое готово вложить $100 млрд в Stargate – масштабный проект центра обработки данных. Планируется, что в течение следующих четырех лет эта цифра вырастет до $500 млрд.
По словам источников, знакомых с вопросом, Stargate будет обслуживать исключительно производителя ChatGPT OpenAI. «Цель состоит не в том, чтобы стать поставщиком центров обработки данных для всего мира, а в том, чтобы помочь OpenAI», – сказал один из собеседников.
23 января президент США Дональд Трамп заявил, что OpenAI, Oracle и SoftBank создадут совместный проект Stargate и инвестируют до $500 млрд в инфраструктуру развития технологии искусственного интеллекта в течение следующих четырех лет. Под инфраструктурой ИИ понимается не только разработка программного обеспечения, но и постройка дата-центров.