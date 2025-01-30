SoftBank ведет переговоры об инвестировании $25 млрд в OpenAI

По словам источников, знакомых с вопросом, Stargate будет обслуживать исключительно производителя ChatGPT OpenAI. «Цель состоит не в том, чтобы стать поставщиком центров обработки данных для всего мира, а в том, чтобы помочь OpenAI», – сказал один из собеседников.