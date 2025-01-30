Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

SoftBank ведет переговоры об инвестировании $25 млрд в OpenAI

Ведомости

Японская SoftBank Group ведет переговоры об инвестировании до $25 млрд в OpenAI, что сделает ее крупнейшим финансовым спонсором производителей ChatGPT, сообщает газета Financial Times.

По словам источников, знакомых с ситуацией, SoftBank ведет переговоры об инвестировании непосредственно в OpenAI $15-25 млрд в дополнение к своему обязательству в размере более $15 млрд. В итоге японская компания может потратить около $40 млрд на партнерство с OpenAI.

21 января OpenAI и SoftBank заявили, что компании планируют возглавить совместное предприятие, которое готово вложить $100 млрд в Stargate – масштабный проект центра обработки данных. Планируется, что в течение следующих четырех лет эта цифра вырастет до $500 млрд.

По словам источников, знакомых с вопросом, Stargate будет обслуживать исключительно производителя ChatGPT OpenAI. «Цель состоит не в том, чтобы стать поставщиком центров обработки данных для всего мира, а в том, чтобы помочь OpenAI», – сказал один из собеседников.

23 января президент США Дональд Трамп заявил, что OpenAI, Oracle и SoftBank создадут совместный проект Stargate и инвестируют до $500 млрд в инфраструктуру развития технологии искусственного интеллекта в течение следующих четырех лет. Под инфраструктурой ИИ понимается не только разработка программного обеспечения, но и постройка дата-центров.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных