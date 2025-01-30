В Италии заблокировали нейросеть DeepSeek

Китаист Леонид Ковачич в беседе с «Ведомостями» утверждал, что связей с государством у DeepSeek нет. По его словам, это частная компания, но, когда китайская компания становится крупной, у нее меняется организационная структура и там представлена компартия в виде партийной ячейки. DeepSeek выросла благодаря венчурному фонду, но вполне возможно, что часть средств шла из государственных технологических инвестфондов, допускал он.