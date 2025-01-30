В Италии заблокировали нейросеть DeepSeek
Власти Италии заблокировали китайский чат-бот DeepSeek. Это следует из сообщения управления по защите персональных данных (GPDP) Италии.
«Управление защиты персональных данных распорядилось в срочном порядке и с немедленным вступлением в силу ограничить обработку данных итальянских пользователей в отношении нейросети DeepSeek», – говорится в сообщении.
GPDP обращалось к технологической компании, но получило ответ о том, что DeepSeek не работают в Италии, в связи с чем «европейское законодательство к ним не применимо».
Примечательно, что Италия была и первой страной, заблокировавшей нейросеть ChatGPT в марте 2023 г. GPDP тогда заявило, что проведет расследование того, как обрабатываются данные пользователей. Регулятор, указав на утечку данных, заявил об «отсутствии правовой основы, которая оправдывает массовый сбор и хранение персональных данных с целью "обучения" алгоритмов, лежащих в основе работы платформы».
Компания DeepSeek в начале января выпустила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека, что позволило ей обойти на рынке OpenAI и американских конкурентов. Китайская компания заявила, что R1 конкурирует или превосходит продукты ведущих американских разработчиков по ряду отраслевых показателей, включая математические задачи, и при этом стоит в разы дешевле.
На фоне успеха DeepSeek, акции технологических компаний, связанных с развитием нейросетей (Microsoft, Nvidia, Oracle и материнскую компанию Google Alphabet), упали, потеряв в общей сложности почти $1 трлн рыночной стоимости.
Китаист Леонид Ковачич в беседе с «Ведомостями» утверждал, что связей с государством у DeepSeek нет. По его словам, это частная компания, но, когда китайская компания становится крупной, у нее меняется организационная структура и там представлена компартия в виде партийной ячейки. DeepSeek выросла благодаря венчурному фонду, но вполне возможно, что часть средств шла из государственных технологических инвестфондов, допускал он.