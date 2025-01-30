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В Италии заблокировали нейросеть DeepSeek

Ведомости

Власти Италии заблокировали китайский чат-бот DeepSeek. Это следует из сообщения управления по защите персональных данных (GPDP) Италии.

«Управление защиты персональных данных распорядилось в срочном порядке и с немедленным вступлением в силу ограничить обработку данных итальянских пользователей в отношении нейросети DeepSeek», – говорится в сообщении.

GPDP обращалось к технологической компании, но получило ответ о том, что DeepSeek не работают в Италии, в связи с чем «европейское законодательство к ним не применимо».

Примечательно, что Италия была и первой страной, заблокировавшей нейросеть ChatGPT в марте 2023 г. GPDP тогда заявило, что проведет расследование того, как обрабатываются данные пользователей. Регулятор, указав на утечку данных, заявил об «отсутствии правовой основы, которая оправдывает массовый сбор и хранение персональных данных с целью "обучения" алгоритмов, лежащих в основе работы платформы».

Компания DeepSeek в начале января выпустила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека, что позволило ей обойти на рынке OpenAI и американских конкурентов. Китайская компания заявила, что R1 конкурирует или превосходит продукты ведущих американских разработчиков по ряду отраслевых показателей, включая математические задачи, и при этом стоит в разы дешевле. 

На фоне успеха DeepSeek, акции технологических компаний, связанных с развитием нейросетей (Microsoft, Nvidia, Oracle и материнскую компанию Google Alphabet), упали, потеряв в общей сложности почти $1 трлн рыночной стоимости.

Китаист Леонид Ковачич в беседе с «Ведомостями» утверждал, что связей с государством у DeepSeek нет. По его словам, это частная компания, но, когда китайская компания становится крупной, у нее меняется организационная структура и там представлена компартия в виде партийной ячейки. DeepSeek выросла благодаря венчурному фонду, но вполне возможно, что часть средств шла из государственных технологических инвестфондов, допускал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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