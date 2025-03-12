СМИ Курской области подверглись 49-часовой DDoS-атаке
Роскомнадзор (РКН) отразил масштабную DDoS-атаку на СМИ Курской области, сообщает подведомственный РКН Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ).
По информации ГРЧЦ, атака началась 10 марта в 10:55 и продолжалась более 49 часов. Сообщается, что во время атаки ряд информационных ресурсов курских СМИ открывались с задержками или не открывались вовсе.
В сообщении говорится, что для нейтрализации атаки эксперты Центра мониторинга и управления сетью связи общего назначения (ЦМУ ССОП) внедрили дополнительные меры защиты, используя разработанную РКН Национальную систему противодействия DDoS-атакам. Это обеспечило оперативное восстановление доступности всех ресурсов, подвергшихся атаке, для пользователей в РФ.
Подчеркивается, что данная работа осуществлялась в сотрудничестве с компаниями в области информационной безопасности.
В январе специалисты РКН отразили 637 DDoS-атак на российские ресурсы, самая продолжительная из атак длилась почти 68 часов, сообщалось на сайте ЦМУ ССОП. DDoS-атаки совершались в отношении систем субъектов государственного управления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса, СМИ и операторов связи. Заблокировано 2096 фишинговых ресурсов и 77 ресурсов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение.