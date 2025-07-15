Правительство выбрало Max национальным мессенджером

Правительство выбрало Max национальным мессенджеромЕго будет развивать «дочка» VK
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии многофункционального сервиса обмена информацией. Национальным мессенджером станет Мax. Об этом сообщает Минцифры России.
За работу и развитие многофункционального сервиса будет отвечать компания «Коммуникационная платформа» (дочерняя структура холдинга VK).
В министерстве указали, что вся инфраструктура платформы находится в России, что «гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей». В настоящий момент в мессенджере зарегистрировались уже более 2 млн человек.
14 июля Max начала тестировать возможность создания каналов. На цифровой платформе также стали доступны групповые видеозвонки без ограничений по длительности и количеству участников. Представители сервиса заверили, что в ближайшее время функционал групповых звонков расширится. В Мax уже появились сервисы Альфа-банка, ВТБ, нейросеть «Сбера» Gigachat, Ozon и YClients.
10 июня Госдума приняла законопроект о создании российского национального мессенджера. 18 июня документ одобрил Совет Федерации. 24 июня закон подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно задумке, ресурс должен обеспечить россиян и органы власти «возможностью безопасного виртуального общения» и объединить функции мессенджера с доступом к государственным сервисам.