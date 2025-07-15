Правительство выбрало Max национальным мессенджером

14 июля Max начала тестировать возможность создания каналов. На цифровой платформе также стали доступны групповые видеозвонки без ограничений по длительности и количеству участников. Представители сервиса заверили, что в ближайшее время функционал групповых звонков расширится. В Мax уже появились сервисы Альфа-банка, ВТБ, нейросеть «Сбера» Gigachat, Ozon и YClients.