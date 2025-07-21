В «Ростехе» рассказали о мгновенно обнаруживающем позиции ВСУ «Пенициллине»

30 апреля в «Ростехе» рассказали, что «Росэл» разработал интеллектуальную систему охраны территории от проникновения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Солярис НС». Комплекс способен выявлять несанкционированные беспилотники и подавлять их каналы управления. Это предотвращает возможность беспилотников сменить частоту и покинуть зону воздействия. «Солярис НС» способен обнаруживать и подавлять широкий спектр всех типов БПЛА в диапазоне частот от 100 до 6000 МГц. Он проводит непрерывное радионаблюдение по трем независимым каналам, что позволяет одновременно выявлять не менее трех дронов.