В «Ростехе» рассказали о мгновенно обнаруживающем позиции ВСУ «Пенициллине»
Холдинг «Росэл» (входит в «Ростех») разработал для российской армии комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин». С его помощью военные за секунды выявляют огневые позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) и наносят ответный удар. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации.
«Пенициллин» совмещает сейсмическую, тепловую и визуальную информацию, говорится в сообщении. В «Ростехе» рассказали, что комплекс засекает звуковые и световые волны от выстрелов и разрывов. Его аппаратура автоматически сводит и обрабатывает информацию, а затем за несколько секунд выдает координаты орудий ВСУ.
Одно из важнейших преимуществ «Пенициллина» заключается в том, что техника работает без излучения, только в пассивном режиме. В госкорпорации пояснили, что, засекая залпы любых артиллерийских систем, комплекс остается недоступным для радиопеленгования и постановки радиопомех.
30 апреля в «Ростехе» рассказали, что «Росэл» разработал интеллектуальную систему охраны территории от проникновения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Солярис НС». Комплекс способен выявлять несанкционированные беспилотники и подавлять их каналы управления. Это предотвращает возможность беспилотников сменить частоту и покинуть зону воздействия. «Солярис НС» способен обнаруживать и подавлять широкий спектр всех типов БПЛА в диапазоне частот от 100 до 6000 МГц. Он проводит непрерывное радионаблюдение по трем независимым каналам, что позволяет одновременно выявлять не менее трех дронов.