Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Технологические компании США подали апелляции на иск налоговых органов Италии

Ведомости

Американские технологические компании Meta (владелец Facebook и Instagram, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)), X и LinkedIn подали апелляции на беспрецедентный иск итальянских налоговых органов о взыскании НДС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Суть апелляции в том, что налоговые органы Италии считают регистрацию пользователей на платформах не безвозмездной, а тождественной коммерческой операции, так как пользователи «платят» своими персональными данными. Поэтому итальянские власти настаивают на том, что передача таких данных должна облагаться НДС.

Налоговые службы требуют от Meta 887,6 млн евро, от LinkedIn – около 140 млн, от X – 12,5 млн. Все три компании подали апелляции в налоговый суд после июля, когда истек срок ответа на официальное уведомление о начислении налогов, выданное итальянским фискальным ведомством в марте.

Meta заявила, что сотрудничает с властями и не согласна с тем, что доступ к онлайн-платформам должен облагаться НДС. Остальные компании запрос Reuters не прокомментировали.

На фоне этих разногласий Италия планирует запросить консультативное заключение у Европейской комиссии. Для этого налоговая служба должна сформулировать юридические вопросы, которые министерство экономики направит в комитет по НДС при Еврокомиссии. Это совещательный орган, собирающийся дважды в год. Первый запрос Италия намерена подать на ноябрьской сессии, чтобы получить ответ к весне 2026 г.

Хотя заключения комитета не носят обязательного характера, отрицательная позиция Брюсселя может привести к приостановке судебного дела и даже закрытию уголовного расследования, которое в настоящий момент ведет прокуратура Италии. Reuters отмечает, что этот случай – один из нескольких растущих конфликтов между странами ЕС и крупными технологическими корпорациями США.

В апреле Европейский союз (ЕС) оштрафовал компании Apple на $570 млн и Meta на $228 млн в соответствии с законом о цифровых услугах. Такое решение стало результатом годичного расследования, в ходе которого выяснялось, соблюдают ли компании закон о цифровых рынках, призванный позволить более мелким конкурентам работать там, где доминируют крупнейшие компании.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных