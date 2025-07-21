Технологические компании США подали апелляции на иск налоговых органов Италии
Американские технологические компании Meta (владелец Facebook и Instagram
Суть апелляции в том, что налоговые органы Италии считают регистрацию пользователей на платформах не безвозмездной, а тождественной коммерческой операции, так как пользователи «платят» своими персональными данными. Поэтому итальянские власти настаивают на том, что передача таких данных должна облагаться НДС.
Налоговые службы требуют от Meta 887,6 млн евро, от LinkedIn – около 140 млн, от X – 12,5 млн. Все три компании подали апелляции в налоговый суд после июля, когда истек срок ответа на официальное уведомление о начислении налогов, выданное итальянским фискальным ведомством в марте.
Meta заявила, что сотрудничает с властями и не согласна с тем, что доступ к онлайн-платформам должен облагаться НДС. Остальные компании запрос Reuters не прокомментировали.
На фоне этих разногласий Италия планирует запросить консультативное заключение у Европейской комиссии. Для этого налоговая служба должна сформулировать юридические вопросы, которые министерство экономики направит в комитет по НДС при Еврокомиссии. Это совещательный орган, собирающийся дважды в год. Первый запрос Италия намерена подать на ноябрьской сессии, чтобы получить ответ к весне 2026 г.
Хотя заключения комитета не носят обязательного характера, отрицательная позиция Брюсселя может привести к приостановке судебного дела и даже закрытию уголовного расследования, которое в настоящий момент ведет прокуратура Италии. Reuters отмечает, что этот случай – один из нескольких растущих конфликтов между странами ЕС и крупными технологическими корпорациями США.
В апреле Европейский союз (ЕС) оштрафовал компании Apple на $570 млн и Meta на $228 млн в соответствии с законом о цифровых услугах. Такое решение стало результатом годичного расследования, в ходе которого выяснялось, соблюдают ли компании закон о цифровых рынках, призванный позволить более мелким конкурентам работать там, где доминируют крупнейшие компании.