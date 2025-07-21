Технологические компании США подали апелляции на иск налоговых органов Италии

Американские технологические компании Meta (владелец Facebook и Instagram , организация признана экстремистской и запрещена в РФ) ), X и LinkedIn подали апелляции на беспрецедентный иск итальянских налоговых органов о взыскании НДС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.



Суть апелляции в том, что налоговые органы Италии считают регистрацию пользователей на платформах не безвозмездной, а тождественной коммерческой операции, так как пользователи «платят» своими персональными данными. Поэтому итальянские власти настаивают на том, что передача таких данных должна облагаться НДС.



Налоговые службы требуют от Meta 887,6 млн евро, от LinkedIn – около 140 млн, от X – 12,5 млн. Все три компании подали апелляции в налоговый суд после июля, когда истек срок ответа на официальное уведомление о начислении налогов, выданное итальянским фискальным ведомством в марте.