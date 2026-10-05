ChatGPT начнет помечать сгенерированные тексты невидимыми знаками

Технология водяных знаков textGrain добавляет невидимые стилистические сигналы к словам, которые выбирает модель. Детектор будет искать данные сигналы и определять, были ли они созданы OpenAI. При этом компания указывает, что детекторы могут пропускать водяной знак, который присутствует в тексте, или сообщать о водяном знаке, которого нет.