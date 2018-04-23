«АвтоВАЗ» начнет продавать Lada Vesta Cross летом

В России у новинки не будет прямых конкурентов

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Прямых конкурентов новинки в России нет «АвтоВАЗ»

Продажи седана Lada Vesta с увеличенным дорожным просветом – Vesta Cross – начнутся летом 2018 г., сообщил человек, знакомый с руководством «АвтоВАЗа». Это будет июль, уточнил топ-менеджер одной из крупных дилерских компаний «АвтоВАЗа». Представитель «АвтоВАЗа» дату начала продаж Vesta Cross и другие подробности не раскрыл.

В России автомобили Vesta выпускаются на автозаводе «Лада Ижевск». Во вторник, 17 апреля, завод приостановил производство. Как пояснила компания – из-за нехватки комплектующих. В среду выпуск возобновился, сказал представитель «АвтоВАЗа». Пауза была небольшой и на отгрузки, продажи это не повлияло, замечает дилер.