Авто / Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4553 от 23.04.2018 под заголовком: Седан Lada Vesta приедет летом

«АвтоВАЗ» начнет продавать Lada Vesta Cross летом

В России у новинки не будет прямых конкурентов
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Продажи седана Lada Vesta с увеличенным дорожным просветом – Vesta Cross – начнутся летом 2018 г., сообщил человек, знакомый с руководством «АвтоВАЗа». Это будет июль, уточнил топ-менеджер одной из крупных дилерских компаний «АвтоВАЗа». Представитель «АвтоВАЗа» дату начала продаж Vesta Cross и другие подробности не раскрыл.

В России автомобили Vesta выпускаются на автозаводе «Лада Ижевск». Во вторник, 17 апреля, завод приостановил производство. Как пояснила компания – из-за нехватки комплектующих. В среду выпуск возобновился, сказал представитель «АвтоВАЗа». Пауза была небольшой и на отгрузки, продажи это не повлияло, замечает дилер.

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