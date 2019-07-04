Porsche 718 Boxster GTS: На чем летать летом

Воздухозаборники по бокам кузова Porsche 718 Boxster GTS (заводской индекс 982) выглядят настоящими жабрами и лишний раз напоминают, где у этого автомобиля двигатель Александр Губский / Ведомости

«Это что у тебя, кордебалет?» – спросил сторож Миша, вообще-то привыкший к смене тестовых машин в гараже и обычно интересующийся только ценой, чтобы присвистнуть: «Ну ни фига ж себе!» Но желтый Porsche 718 Boxster GTS впечатлил Мишу так, что он забыл про цену, достал телефон и стал фотографировать.

Конечно, это не кордебалет! Хотя бы потому, что у Porsche любая модель – этуаль, если уж мы перешли на французский. И даже не кабриолет, а родстер, раз он всего на два места. Точнее, среднемоторный родстер с легендарным номером 718. И конечно, это автомобиль незаурядный.

Оригинальная серия 718 выпускалась с 1957 по 1962 г. Одноместный спайдер дебютировал на гонках «24 часа Ле-Мана» в 1957-м, а в 1960-м принял участие в итальянском этапе Formula 1. Так что цифра 718, появившаяся в названии двухместных спорткаров марки пару лет назад, – прямой намек, что новый Porsche Boxster – машина скорее для трека, чем для романтических выездов по выходным. Особенно в версии GTS, побывавшей на нашем тесте.

При взгляде на это приземистое мускулистое тело думаешь не только о том, как лихо оно будет входить в повороты, но и о том, как въехать в подземный гараж, не поцарапав бампер, – машина, кажется, просто лежит на земле, и даже небольшой угол в конце спуска может оказаться травмоопасным. На деле все не так страшно – дорожного просвета, заниженного у GTS до 94 мм, вполне хватает и для аккуратного въезда в паркинг, и для московских улиц, и для загородных шоссе (естественно, в теплое время года). У менее мощных версий Boxster 718 клиренс чуть выше (131–132 мм).

Внешне Boxster не спутаешь с родстером предыдущего поколения, это совершенно новый автомобиль (заводской индекс поменялся с 981 на 982). Передние крылья вздулись над капотом, корма стала визуально массивней, бока – более поджарыми и рельефными, а линия выштамповки на дверях, переходя на задние крылья, подчеркивает воздухозаборники, которые выглядят настоящими жабрами и лишний раз напоминают, где у этого автомобиля двигатель.

В моторном отсеке, расположенном прямо за спинами водителя и пассажира, изменений не меньше – традиционный шестицилиндровый «атмосферник» сменила турбированная оппозитная «четверка». В версии GTS – объемом 2,5 л. По сравнению с Boxster GTS предыдущего поколения мощность выросла на 35 л. с. (до 365 л. с.), крутящий момент – на 60 Нм (до 430 Нм). Такой Boxster способен разгоняться до 290 км/ч и выстреливать до 100 км/ч за 4,1 с (с пакетом Sport Chrono). Для сравнения: открытый 510-сильный Porsche 911 Speedster по паспорту быстрее всего на 0,1 с.

Под капотом, разумеется, багажник – узкий, но глубокий: чемодан не поместится, а ручная кладь – вполне. В заднем багажнике места поменьше, но в целом к выезду на пикник Boxster 718 тоже готов.

Куда почти ничего не положишь, так это в салон. В подлокотнике место только для смартфона (там же зарядка). Перчаточный ящик – для перчаток, потому что верх его отдан под выдвижные подстаканники. Карманы в дверях узкие, но с удобными откидными боковинами – пол-литровую бутылку воды уместить можно, а что нам надо еще? Porsche Boxster GTS – спортивный снаряд, ничего лишнего. Даже дисплей тут – в сравнении с мультимедийными системами новых Cayenne и Panamera – выглядит по-спартански, но это скорее из-за размеров: интерфейс вполне современен и интуитивно понятен пользователю любого смартфона.

Посадка требует гибкости, изящно выйти из машины тоже не получится, сидишь-то почти на земле. Но ведь как удобно сидишь! К эргономике, как и к качеству отделки, вопросов нет: великолепное спортивное кресло настраивается легко, руль сам ложится в руки, услужливо подставляя под пальцы лепестки ручного переключения передач – потому что посоревноваться с коробкой-роботом PDK в точности и скорости вам обязательно захочется (я проиграл). На панели приборов в центре, конечно, тахометр с красной отсечкой на 8000 об./мин – почти до них мы и раскрутим новый оппозитный турбомотор, переведя знакомое по другим моделям Porsche подрулевое колесико в режим Sport+ и поставив левую ногу на тормоз: стартовать на 718-м хочется только так, с ревом и учащенным пульсом.

Собственно, все, что было написано выше, – экстерьер, интерьер, что куда положить – после нажатия педали газа перестает иметь значение: ты просто становишься частью снаряда и летишь, выбирая оптимальную траекторию. Жесткая подвеска в сочетании с 20-дюймовыми колесными дисками ощутимо потряхивает на стыках, но не допускает ни малейших кренов (тут напрашивается избитое рекламное сравнение с «обычным порошком» – пересев после 718 GTS на «гражданский» автомобиль, поначалу пугаешься того, как он раскачивается на волнах и заваливается в поворотах). Недостаточной жесткости кузова, как у многих машин с открытым верхом, совершенно не ощущается: на дороге среднемоторный родстер кажется таким же цельнолитым, как его близнец с жесткой крышей – Porsche 718 Cayman.

Но при этом Boxster гораздо эмоциональнее! Шума (он же музыка для Porsche-драйвера) в закрытом Cayman не меньше – двигатель-то прямо за спиной! – но такой эйфории, как родстер, автомобиль с жестким верхом все-таки не дарит. К тому же песню мотора слегка портит звонкий перестук мелких камешков в колесных арках, так что лучше сложить крышу (это можно сделать на скорости до 70 км/ч) и на полной громкости слушать турбоквартет цилиндров, звучащий не менее драматично, чем классика – атмосферные «шестерки».

Понятно, что ездить на Boxster 718 GTS хочется только быстро. Но он не пугает излишней резкостью – к мощности привыкаешь так же незаметно, как и к контролю над ней. Тормоза волшебны – замедление, кажется, можно дозировать по миллиметрам. На руле никакой искусственной тяжести. В этом автомобиле не надо ни с чем бороться – отзывчивость такая, что, кажется, им можно управлять силой мысли: куда подумал, туда и поехал. Хотя еще вопрос, кто тут кого контролирует: системы безопасности позволяют водителю многое и ведут себя крайне деликатно, но нелишне помнить, что это не ты так мастерски водишь, это Porsche так классно едет.

Но в московских пробках ему делать нечего. Расход топлива далек от заявленных производителем 12 л/100 км в городском цикле. У нас за время теста набежало 17,5 л/100 км при средней скорости 28 км/ч. Да и с открытым верхом уже неуютно: дышишь пылью благоустройства, сидишь низко, перетянутый желтым, в цвет кузова, ремнем безопасности, чувствуешь себя подарочной конфетой из дорогой кондитерской. Зато ты, конечно, в центре внимания: все оборачиваются, а маленький мальчик дергает маму за юбку, повторяя за сторожем Мишей: «Смотри, это что, кордебалет?»