Продажи «АвтоВАЗа» в июне выросли на 23%

Продажи «АвтоВАЗа» за первое полугодие 2017 г. выросли на 12,8% в годовом выражении до 140 231 автомобиля, сообщил автоконцерн. В том числе за июнь «АвтоВАЗ» продал 27 400 автомобилей, что на 23,2% больше показателя за июнь 2016 г.

В июне самым продаваемым автомобилем стала Lada Granta (8552 машины). Второй по популярности моделью стала Lada Vesta - продано 6609 единиц, что на 28,9% больше, чем в июне 2016 г. По темпам роста продаж лидирует Lada XRay - продан 2761 автомобиль (рост на 53,8%).

Ранее руководитель автоконцерна Николя Мор сообщал, что «АвтоВАЗ» в 2017 г. планирует нарастить продажи на 10% до 290 000 автомобилей. По его оценке, автомобильный рынок в России может вырасти до 1,5 млн авто в 2017 г. и «АвтоВАЗ» намерен удерживать долю рынка в 20%.

"Автоваз" - крупнейший производитель альянса "Рено-Ниссан", автозавод в Тольятти является одним из крупнейших в мире, который выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами - Lada, Renault, Nissan и Datsun.