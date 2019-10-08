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Автодилеры попросили Путина и Медведева не повышать утилизационный сбор

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила письма президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой не повышать утилизационный сбор. «Ведомости» ознакомились с копией документа.

Увеличение ставок утилизационного сбора приведет к увеличению стоимости автомобилей, отмечается в письме. На фоне снижения доходов населения это негативно скажется не только на автомобильном рынке, который в последние месяцы находится «на грани существенного падения», но и на экономике в целом, потому что пострадают смежные отрасли. Кроме того, эта мера может привести к отказу от импорта некоторых автомобилей, которые не могут быть заменены российскими производителями.

Утилизационный сбор был введен в 2012 г. сначала для импортеров, а потом был распространен на российские предприятия. Минпромторг предложил с 1 января 2020 г. провести его индексацию. По информации «Коммерсанта», ставки в среднем могут вырасти на 80%, в легковом сегменте – на 110%. При этом министерство хочет не повышать утильсбор для подержанных легковых автомобилей и для большинства подержанных коммерческих машин, выяснили «Ведомости».

Продажи автомобилей в России в этом году сократятся после двух лет роста, прогнозирует Ассоциация европейского бизнеса. Рынок, не считая незначительного роста в январе и марте, постоянно падал, и по итогам года может быть продано не более 1,76 млн машин, что на 2,3% меньше показателя прошлого года.