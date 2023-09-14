К 2030 году больше половины продаж машин будут приходиться на электромобили
К 2030 г. на электромобили будут приходится две трети мировых продаж машин. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на исследование института Роки Маунтин (RMI).
Причиной вероятного роста продаж указывается достижение ценового паритета с автомобилями на бензине. При этом сейчас аккумуляторы составляют около 40% стоимости электромобиля, что могут позволить не все потребители, говорится в отчете института.
Отмечается, что быстрый рост электрических моделей в Европе и Китае предполагает, что продажи электрокаров «увеличатся как минимум в шесть раз» к концу десятилетия, а их доля составит от 62% до 86% продаж.
Генеральный директор автоконцерна Ford Джим Фарли в мае прогнозировал, что электромобили и автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) достигнут паритета стоимости после 2030 г. По оценкам Фарли, электрокары будут дороже автомобилей с ДВС до тех пор, пока в производство не запустят электромашины второго и третьего поколения.
Аналитическое агентство «Автостат» отмечало, что рост продаж новых легковых электромобилей в России за I квартал этого года составил 95%, писали «Ведомости». Кроме этого, по данным агентства, на первое место по продажам вышел российский бренд Evolute, обогнав модели Volkswagen и Tesla.