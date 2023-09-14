К 2030 году больше половины продаж машин будут приходиться на электромобили

Генеральный директор автоконцерна Ford Джим Фарли в мае прогнозировал, что электромобили и автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) достигнут паритета стоимости после 2030 г. По оценкам Фарли, электрокары будут дороже автомобилей с ДВС до тех пор, пока в производство не запустят электромашины второго и третьего поколения.