Газета
Авто

К 2030 году больше половины продаж машин будут приходиться на электромобили

Ведомости

К 2030 г. на электромобили будут приходится две трети мировых продаж машин. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на исследование института Роки Маунтин (RMI). 

Причиной вероятного роста продаж указывается достижение ценового паритета с автомобилями на бензине. При этом сейчас аккумуляторы составляют около 40% стоимости электромобиля, что могут позволить не все потребители, говорится в отчете института.

Отмечается, что быстрый рост электрических моделей в Европе и Китае предполагает, что продажи электрокаров «увеличатся как минимум в шесть раз» к концу десятилетия, а их доля составит от 62% до 86% продаж.

Производители электромобилей хотят делать зарядные станции

Потребность в таких поставках рынку сейчас не совсем очевидна

Генеральный директор автоконцерна Ford Джим Фарли в мае прогнозировал, что электромобили и автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) достигнут паритета стоимости после 2030 г. По оценкам Фарли, электрокары будут дороже автомобилей с ДВС до тех пор, пока в производство не запустят электромашины второго и третьего поколения. 

Аналитическое агентство «Автостат» отмечало, что рост продаж новых легковых электромобилей в России за I квартал этого года составил 95%, писали «Ведомости». Кроме этого, по данным агентства, на первое место по продажам вышел российский бренд Evolute, обогнав модели Volkswagen и Tesla.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных