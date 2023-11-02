В октябре 2023 года Lada показала рекордные продажи за 10 лет

В октябре 2023 г. в России было продано 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что стало новым рекордом за последние 10 лет, заявил АвтоВАЗ. Октябрьские продажи стали на 12,9% выше результатов сентября 2023 г. и на 113,7% превысили продажи октября 2022 г.