В октябре 2023 года Lada показала рекордные продажи за 10 лет
В октябре 2023 г. в России было продано 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что стало новым рекордом за последние 10 лет, заявил АвтоВАЗ. Октябрьские продажи стали на 12,9% выше результатов сентября 2023 г. и на 113,7% превысили продажи октября 2022 г.
По оценкам автопроизводителя, доля Lada в сегменте легковых автомобилей в октябре 2023 г. составила 40%. С начала года дилеры передали клиентам 283 464 новых автомобиля, что на 98,4% выше, чем за аналогичный период 2022 г.
Рекорд продаж с марта 2022 г. обновила Lada Vesta: в октябре было продано 9034 автомобиля. Всего с января по октябрь было продано 33 415 автомобилей Lada Vesta нового поколения.
Ежемесячные продажи Lada Granta составили порядка 20 928 единиц (на 68,4% по сравнению с октябрем 2022 г.).
В октябре впервые с 2014 г. было продано 5175 автомобилей Niva Legend. Продажи Niva Travel в октябре 2023 г. составили 5129 автомобилей.
Рост также показали и автомобили сегмента LCV (малотоннажные грузовые авто): за 10 месяцев было продано 3347 коммерческих Lada, что на 36,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отечественные бренды Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend) вошли в сформированный Минпромторгом список автомобилей, которые будут приоритетными для использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. В перечень также включены УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (Senat, Komendant), «Москвич» (3, 3е, 6), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky) и бренд Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).