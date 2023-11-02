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В октябре 2023 года Lada показала рекордные продажи за 10 лет

Ведомости

В октябре 2023 г. в России было продано 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что стало новым рекордом за последние 10 лет, заявил АвтоВАЗ. Октябрьские продажи стали на 12,9% выше результатов сентября 2023 г. и на 113,7% превысили продажи октября 2022 г.

По оценкам автопроизводителя, доля Lada в сегменте легковых автомобилей в октябре 2023 г. составила 40%. С начала года дилеры передали клиентам 283 464 новых автомобиля, что на 98,4% выше, чем за аналогичный период 2022 г.

Рекорд продаж с марта 2022 г. обновила Lada Vesta: в октябре было продано 9034 автомобиля. Всего с января по октябрь было продано 33 415 автомобилей Lada Vesta нового поколения.

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Ежемесячные продажи Lada Granta составили порядка 20 928 единиц (на 68,4% по сравнению с октябрем 2022 г.).

В октябре впервые с 2014 г. было продано 5175 автомобилей Niva Legend. Продажи Niva Travel в октябре 2023 г. составили 5129 автомобилей.

Рост также показали и автомобили сегмента LCV (малотоннажные грузовые авто): за 10 месяцев было продано 3347 коммерческих Lada, что на 36,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отечественные бренды Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend) вошли в сформированный Минпромторгом список автомобилей, которые будут приоритетными для использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. В перечень также включены  УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (Senat, Komendant), «Москвич» (3, 3е, 6), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky) и бренд Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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