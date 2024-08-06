Volkswagen опроверг сообщения об экспорте автомобилей в Россию
Автоконцерн Volkswagen не поставляет автомобили в Россию и прилагает все усилия для предотвращения несанкционированной торговли, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя концерна.
«Ни Volkswagen Group China, ни совместные предприятия не экспортируют автомобили в Россию. Любые сообщения или заявления об обратном являются необоснованными и ложными», – заявил собеседник агентства, комментируя материал Die Zeit о том, что машины с технологиями немецкого концерна продаются в России под брендом Jetta.
В статье от 5 августа Die Zeit писало, что Jetta VS5 «трудно отличить» от Volkswagen Tiguan, а Jetta VA3 «до мельчайших деталей» напоминает седан VW Polo. Автор материала заявлял, что автомобили с технологией Volkswagen снова будут официально продаваться в РФ.
В июле стало известно, что бывший завод немецкого концерна Volkswagen в Калуге, принадлежащий теперь компании АГР экс-президента «Авилона» Андрея Павловича, возобновил серийное производство автомобилей после переговоров с новым партнером.