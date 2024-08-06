Volkswagen опроверг сообщения об экспорте автомобилей в Россию

«Ни Volkswagen Group China, ни совместные предприятия не экспортируют автомобили в Россию. Любые сообщения или заявления об обратном являются необоснованными и ложными», – заявил собеседник агентства, комментируя материал Die Zeit о том, что машины с технологиями немецкого концерна продаются в России под брендом Jetta.