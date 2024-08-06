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Volkswagen опроверг сообщения об экспорте автомобилей в Россию

Ведомости

Автоконцерн Volkswagen не поставляет автомобили в Россию и прилагает все усилия для предотвращения несанкционированной торговли, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя концерна.

«Ни Volkswagen Group China, ни совместные предприятия не экспортируют автомобили в Россию. Любые сообщения или заявления об обратном являются необоснованными и ложными», – заявил собеседник агентства, комментируя материал Die Zeit о том, что машины с технологиями немецкого концерна продаются в России под брендом Jetta.

В статье от 5 августа Die Zeit писало, что Jetta VS5 «трудно отличить» от Volkswagen Tiguan, а Jetta VA3 «до мельчайших деталей» напоминает седан VW Polo. Автор материала заявлял, что автомобили с технологией Volkswagen снова будут официально продаваться в РФ.

В июле стало известно, что бывший завод немецкого концерна Volkswagen в Калуге, принадлежащий теперь компании АГР экс-президента «Авилона» Андрея Павловича, возобновил серийное производство автомобилей после переговоров с новым партнером.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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