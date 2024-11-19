«АвтоВАЗ» ожидает падение авторынка до 24% в 2025 году в случае роста ставки ЦБ

Банк России на последнем заседании 25 октября повысил ключевую ставку с 19 до 21%. Регулятор также обновил прогноз ее дальнейшего движения. Ожидается, что в 2024 г. ее средний уровень составит 17,5%, в следующем – 17–20%, в 2026 г. – 12–13%. В нейтральный диапазон 7,5–8,5% ставка вернется к 2027 г., полагают в ЦБ. 19 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривает снижение ключевой ставки в 2025 г., если удастся приблизить инфляцию к целевым уровням, а экономика не столкнется с внешними шоками.