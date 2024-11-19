«АвтоВАЗ» ожидает падение авторынка до 24% в 2025 году в случае роста ставки ЦБ
«Мы, в принципе, прогнозируем падение рынка в следующем году, если ставка будет дальше подниматься, до 1,3 – 1,4 млн шт. То есть по отношению к ожидаемым итогам 2024 г. это будет снижение на 300 000 – 400 000 автомобилей», – сказал Соколов журналистам в кулуарах Транспортной недели.
Он отметил, что в 2025 г. поддерживать темпы производства «АвтоВАЗа», которые были последние 2-3 года, при нынешней ключевой ставке и выше будет «просто невозможно». Но компания тем не менее пока не снижает свои производственные планы по выпуску 500 000 автомобилей в следующем году, добавил Соколов.
Банк России на последнем заседании 25 октября повысил ключевую ставку с 19 до 21%. Регулятор также обновил прогноз ее дальнейшего движения. Ожидается, что в 2024 г. ее средний уровень составит 17,5%, в следующем – 17–20%, в 2026 г. – 12–13%. В нейтральный диапазон 7,5–8,5% ставка вернется к 2027 г., полагают в ЦБ. 19 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривает снижение ключевой ставки в 2025 г., если удастся приблизить инфляцию к целевым уровням, а экономика не столкнется с внешними шоками.