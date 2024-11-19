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«АвтоВАЗ» ожидает падение авторынка до 24% в 2025 году в случае роста ставки ЦБ

Ведомости

Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей может упасть на 18-24% в случае, если ключевая ставка Центробанка продолжит расти, заявил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов. По прогнозам компании, в этом году объем рынка достигнет 1,7 млн шт., пишет «Интерфакс».

«Мы, в принципе, прогнозируем падение рынка в следующем году, если ставка будет дальше подниматься, до 1,3 – 1,4 млн шт. То есть по отношению к ожидаемым итогам 2024 г. это будет снижение на 300 000 – 400 000 автомобилей», – сказал Соколов журналистам в кулуарах Транспортной недели.

Он отметил, что в 2025 г. поддерживать темпы производства «АвтоВАЗа», которые были последние 2-3 года, при нынешней ключевой ставке и выше будет «просто невозможно». Но компания тем не менее пока не снижает свои производственные планы по выпуску 500 000 автомобилей в следующем году, добавил Соколов.

Банк России на последнем заседании 25 октября повысил ключевую ставку с 19 до 21%. Регулятор также обновил прогноз ее дальнейшего движения. Ожидается, что в 2024 г. ее средний уровень составит 17,5%, в следующем – 17–20%, в 2026 г. – 12–13%. В нейтральный диапазон 7,5–8,5% ставка вернется к 2027 г., полагают в ЦБ. 19 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривает снижение ключевой ставки в 2025 г., если удастся приблизить инфляцию к целевым уровням, а экономика не столкнется с внешними шоками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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