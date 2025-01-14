Две модели Lada подорожали на 1,8% с 14 января
С 14 января стоимость Lada Granta и Niva Legend в среднем выросла на 1,8% по модельному ряду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа».
«В среднем по модельному ряду Lada изменение цены составило 1,8%, что значительно ниже накопленной инфляции», – указано в сообщении компании.
Цены на модели Vesta, Largus, Niva Travel и новой Aura не изменились. По данным «АвтоВАЗа», стоимость самых доступных базовых комплектаций моделей Lada не менялась с ноября 2023 г.
10 января «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат» писали, что в 2024 г. в России было продано 1,57 млн новых легковых машин, что на 48% больше по сравнению с предыдущим годом. На продукцию «АвтоВАЗа» в 2024 г. приходилось около 28% рынка, в количественном выражении речь о 436 155 автомобилях Lada. Это на 34% больше, чем в 2023 г., но доля рынка российского автопроизводителя снизилась год к году сразу на 3 п. п. с 31%.