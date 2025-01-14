Газета
Телеграм
Подкаст
/ Авто

Две модели Lada подорожали на 1,8% с 14 января

Ведомости

С 14 января стоимость Lada Granta и Niva Legend в среднем выросла на 1,8% по модельному ряду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа».

«В среднем по модельному ряду Lada изменение цены составило 1,8%, что значительно ниже накопленной инфляции», – указано в сообщении компании.

Цены на модели Vesta, Largus, Niva Travel и новой Aura не изменились. По данным «АвтоВАЗа», стоимость самых доступных базовых комплектаций моделей Lada не менялась с ноября 2023 г.

В августе 2024 г. «АвтоВАЗ» проиндексировал стоимость моделей Granta и Niva на 1,4% (от 20 000 до 40 000 руб.). 19 ноября глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов допускал, что цены на автомобили Lada в 2025 г. будут проиндексированы в связи с увеличением ключевой ставки и с курсом рубля.

10 января «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат» писали, что в 2024 г. в России было продано 1,57 млн новых легковых машин, что на 48% больше по сравнению с предыдущим годом. На продукцию «АвтоВАЗа» в 2024 г. приходилось около 28% рынка, в количественном выражении речь о 436 155 автомобилях Lada. Это на 34% больше, чем в 2023 г., но доля рынка российского автопроизводителя снизилась год к году сразу на 3 п. п. с 31%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных