Глава «АвтоВАЗа» допустил индексацию цен на машины «Лада» в 2025 году

«Сейчас мы как промышленное предприятие можем абсолютно уверенно утверждать, что, конечно, процентная ставка, в основе которой лежит ключевая ставка, является основой роста себестоимости продукции. Это первый фактор, который будет влиять на индексацию, а возможно, даже и на рост цен в следующем году. Хотя цены, конечно, "прижаты" рынком, но – тем не менее», – сказал Соколов (цитата по ТАСС).