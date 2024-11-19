Глава «АвтоВАЗа» допустил индексацию цен на машины «Лада» в 2025 году
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов допустил, что цены на автомобили Lada в 2025 г. будут проиндексированы в связи с увеличением ключевой ставки и с курсом рубля. Об этом он заявил журналистам в кулуарах форума-выставки «Транспорт России».
«Сейчас мы как промышленное предприятие можем абсолютно уверенно утверждать, что, конечно, процентная ставка, в основе которой лежит ключевая ставка, является основой роста себестоимости продукции. Это первый фактор, который будет влиять на индексацию, а возможно, даже и на рост цен в следующем году. Хотя цены, конечно, "прижаты" рынком, но – тем не менее», – сказал Соколов (цитата по ТАСС).
В качестве второго фактора он назвал продолжающийся рост курса доллара по отношению к рублю.
По словам Соколова, с ноября прошлого года индексация средней стоимости автомобилей Lada достигла 4,3%.
Глава «АвтоВАЗа» также сообщил, что компания планирует завершить без убытков третий год подряд. При этом, по его словам, кредитная нагрузка автопроизводителя составляет порядка 100 млрд руб. и влечет за собой около 20 млрд руб. процентов.
19 ноября глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил, что «АвтоВАЗ» намерен увеличить годовой выпуск до 700 000 автомобилей к 2030 г. При этом в текущем году автомобилестроительная компания готовится выпустить 520 000 машин, что станет лучшим результатом за 15 лет.
15 ноября «АвтоВАЗ» сообщил о планах по запуску серийного производства семейства автомобилей Lada Iskra весной 2025 г. Lada Iskra будут выпускать в кузове седан, универсал и универсал в версии Cross.
В начале ноября «Ведомости» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» писали, что в октябре в России купили рекордное количество легковых автомобилей за последние 3,5 года. В прошлом месяце было продано 171 200 новых авто – в 1,5 раза больше год к году. Самыми популярными марками для покупки стали отечественная Lada (44 000 шт.), китайские Haval (23 000 шт.), Geely (17 000 шт.), Chery (15 000 шт.) и Changan (11 000 шт.).