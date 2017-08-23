Промышленность

"Росэнергоатом" купит своего подрядчика

Концерн рассматривает возможность купить до 50% в «Титане-2», который строит Ленинградскую АЭС-2 и АЭС Ханхикиви в Финляндии

ФАС одобрила ходатайство «Росэнергоатома» о покупке 100% в концерне «Титан-2», говорится в сообщении службы. «Росэнергоатом» рассматривает возможность приобретения 50% в «Титан-2», сказал «Ведомостям» представитель «Росэнергоатома». Этот вопрос будет рассмотрен в начале сентября, отметил он. Представитель «Титана-2» не ответил на запрос.

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