Торговля и услуги

Владелец компании «Р-Фарм» заинтересовался кухонными роботами

Алексей Репик учредил компанию с разработчиком роботов-поваров

Владелец фармацевтической компании «Р-Фарм» Алексей Репик занялся роботами. Как следует из данных «СПАРК-Интерфакса», он стал соучредителем российской компании «Молей роботикс рус», зарегистрированной 17 августа. Репику принадлежит половина этой компании, еще 50% – у Марка Олейника, который является гендиректором и российской компании, и расположенной в Лондоне Moley Robotics.

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