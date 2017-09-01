ОАК, «Иркут» и ГСС объединятся

Теперь все гражданские самолеты в России будет выпускать одна госкомпания

Sukhoi Superjet 100 на авиасалоне МАКС Максим Стулов / Ведомости

Советы директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и входящих в нее корпорации «Иркут» и «Гражданских самолетов "Сухого" (ГСС) на заседаниях первого сентября одобрили корпоративную трансформацию - присоединение к "Иркуту" ОАК и ГСС и формирование на базе объединенной компании гражданского дивизиона ОАК. Об этом сообщила пресс-служба холдинга. Это будет шагом на пути перехода всей ОАК на единую акцию.

ОАК – крупнейший по выручке отраслевой холдинг в России (выручка в 2016 г. по МСФО - 417 млрд руб., чистый убыток – 4,5 млрд руб.), почти на 100% принадлежит государству. Корпорация, созданная в 2006 г. для консолидации авиапредприятий, включает в себя около 80 юридических лиц (не считая неконтрольных пакетов), большая их часть принадлежит корпорации не напрямую, а через дочерние субхолдинги: «Сухой» (у ОАК – 81%), «Иркут» (у ОАК напрямую – 86,12%, у «Сухого» – 9,45%), РСК «МиГ» (у ОАК – 100%), «Туполев» (95,95%), ОКБ им. А. С. Яковлева (у «Иркута» – 75,46% голосов, у ОАК – 6,66%) и др.

Решение об объединении активов холдинга принял совет директоров ОАК в декабре 2016 г.

Коллективы конструкторов, инженеров и рабочих продолжают работать над созданием конкурентоспособной российской техники, сообщает пресс-служба ОАК. «Иркут» сейчас выпускает боевые истребители и разрабатывает гражданский среднемагистральный самолет МС-21 (совершил первый полет 30 мая). ГСС выпускает ближнемагистральный самолет SSJ100.

Президент ОАК Юрий Слюсарь с сохранением должности станет также президентом «Иркута», нынешний президент Олег Демченко станет первым вице-президентом – генеральным конструктором «Иркута». Президентом ГСС станет Александр Рубцов (гендиректор и крупнейший частный акционер лизинговой компании «Ильюшин финанс», также входящей в ОАК). Владислав Масалов с поста президента ГСС перейдеет на другую работу. На базе ГСС при Рубцове будет формироваться центр маркетинга, продаж и послепродажного обслуживания всех гражданских самолетов, выпускаемых группой ОАК (также модернизирует региональный самолет Ил-114 и начинает совместный проект с Китаем по разработке дальнемагистрального самолета).

Получается, что гражданский дивизион ОАК возглавит сам Слюсарь. Военный дивизион, формируемый на базе компании «Сухой», возглавляет президент «Сухого» Игорь Озар. Транспортный дивизион возглавил гендиректор «Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина» Алексей Рогозин (сын вице-премьера Дмитрия Рогозина, который курирует ОАК).

Объединение ОАК должно способствовать достижению стратегических целей холдинга, сообщает пресс-служба: довести долю гражданской продукции в портфеле до 45% к 2035 г. (19% в 2016 г.), увеличить выпуск новых гражданских самолетов до уровня 100-120 машин в год (в 2016 г. выпущено 22 SSJ100), а также повысить эффективность, снизить издержки за счет централизации поддерживающих процессов, сократить уровни управления.

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