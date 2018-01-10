Boeing поставил рекордное число самолетов в 2017 году

Общий портфель заказов концерна вырос до рекордных 5865 самолетов

Thomas Frey / DPA / ТАСС

Американский концерн Boeing поставил заказчикам 763 самолета в 2017 г., обогнав конкурента Airbus шестой год подряд и установив рекорд по поставкам в индустрии, говорится в сообщении компании.

В прошлом году Boeing получила заказы от 71 покупателя на 912 самолетов общей каталожной стоимостью $134,8 млрд. Таким образом, общий портфель заказов концерна вырос до рекордных 5865 самолетов, это на семь лет обеспечит загрузку производственных мощностей компании, отмечается в сообщении.

Рекордные поставки связаны с масштабным производством самолетов моделей 737 и 787, поясняет Boeing. Компания увеличила объем производства узкофюзеляжного Boeing 737 до 47 штук в месяц. Кроме того, Boeing начал поставки новой модификации самолета 737 Max. Число заказов на Boeing 737 достигло рекордных 529, из них 74 самолета заказаны в модификации Max. Производство широкофюзеляжного 787 Dreamliner также продолжается максимальными темпами, портфель заказов достиг 136 самолетов за год, сообщила компания.

В прошлом году Boeing заключил контракт с авиакомпанией Emirates, которая заказала 210 Boeing 787 Dreamliner.

Основной конкурент компании, европейская Airbus, ранее признал поражение от Boeing по числу новых контрактов на поставку самолетов, заключенных на авиасалоне в Ле-Бурже в 2017 г. Тогда европейский авиастроитель получил 326 новых заказов, а американская корпорация, по оценкам Airbus, - 443.

ОАК ранее прогнозировала, что с 2017 по 2036 г. в мире будет продано 41 800 гражданских самолетов общей стоимостью $5,7 трлн. Согласно прогнозу Boeing, в ближайшие 20 лет мировым авиакомпаниям понадобятся 41 030 лайнеров общей стоимостью $6,1 трлн. Airbus ожидает поставку 34 170 новых пассажирских и 730 грузовых самолетов общей каталожной стоимостью $5,3 трлн. При этом обе компании считают, что львиная доля спроса придется на узкофюзеляжные машины.

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