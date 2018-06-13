Кредиторы требуют погасить дефолтные бонды Russian Standard Ltd на $545 млн

Представитель Russian Standard Ltd. на переговорах с держателями бумаг в марте говорил, что взыскивать залог невыгодно Максим Стулов / Ведомости

Кредиторы Russian Standard Ltd. Рустама Тарико потребовали немедленного погашения дефолтных евробондов на $545 млн, по которым заложено 49% банка «Русский стандарт». Об этом говорится в заявлении инициативной группы, которой принадлежит более 25% выпуска этих бумаг.

В октябре 2017 г. компания допустила по евробондам дефолт – не выплатила купон, – но предложила держателям два варианта реструктуризации долга. Первый предполагает выкуп бумаг по 25% от номинала, второй – по 20% от номинала плюс право получить выплаты по акциям банка «Русский стандарт» – эти выплаты будут привязаны к его финансовым результатам.

Взыскивать залог невыгодно, говорил представитель Russian Standard Ltd. на переговорах с держателями бумаг в марте. 49% банка «Русский стандарт» стоит от $50 млн до $70 млн, а 25% от номинала бондов – это $136,3 млн.

Инициативная группа предложения по реструктуризации отвергла. Теперь она намерена поручить трасти выпуска – Citibank N. A. – реализовать залог по наилучшей цене. Трасти получил все права на заложенные 49% банка «Русский стандарт», в том числе и право голоса по ним, говорится в заявлении группы: чтобы голосовать по этим бумагам, акционеры банка должны получать предварительное согласие трасти. Если эта процедура будет нарушена, трасти сможет потребовать возмещения убытков от ответственных лиц.

Сообщение кредиторов не является неожиданностью или значительным событием, говорит представитель холдинга Roust. Это технический шаг, который держатели облигаций имели право совершить еще в октябре 2017 г., но не совершили до настоящего момента, добавляет он.

Требование инициативной группы не повлияет на переговорный процесс с основными держателями облигаций – в настоящее время Russian Standard Ltd. продолжает обсуждать условия соглашения с ними и планирует в ближайшее время запустить официальный процесс голосования по сделке среди держателей облигаций, говорит представитель Roust.

Уведомление о досрочном погашении долговых обязательств не является оповещением о взыскании залога, добавляет он: этот процесс требует от держателей больших финансовых затрат. «Более того, взыскание залога регулируется специальной документацией и повлечет за собой судебный процесс в России с рядом судебных извещений и согласований, что еще более увеличит сроки», – заключает представитель Roust.

49% «Русского стандарта» еще не перешла на лицевой счет Citibank в реестре акционеров, хотя по договору залогодателю придется согласовывать с трасти голосование на общем собрании акционеров банка, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Первый шаг к изъятию и реализации залога по бондам инициативная группа сделала – собрала более 25% выпуска и направила инструкции трасти, продолжает он, процесс предстоит долгий и сложный: залогодатель может чинить препятствия, оспаривая каждый шаг кредиторов.

Согласно документации выпуска, трасти может перевести заложенные акции на свой лицевой счет и реализовать их. «Но схема, при которой у российского банка появляется временный миноритарий – иностранный трасти, никогда не тестировалась, – объясняет сложность ситуации Тертычный. – Как она будет реализована и какие проблемы могут возникнуть с регуляторной точки зрения (необходимо ли будет получать согласие ЦБ на установление трасти контроля над акциями, да еще и в интересах третьих лиц, держателей бондов), – большой вопрос».