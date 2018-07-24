«Шереметьево» сушит тоннель стоимостью 8,5 млрд рублей

Новый терминал В и два тоннеля (пассажирский и багажный) под аэродромом были достроены в этом году и запущены в коммерческую эксплуатацию 3 мая Максим Стулов / Ведомости

В багажном тоннеле «Шереметьево» смонтированы и постоянно работают 20 осушительных установок. Уровень влажности в тоннеле приведен к нормативному уровню и система транспортировки трансферного багажа запущена в тестовом режиме, сообщил представитель аэропорта.

Пропускная способность подземного багажного тоннеля, соединяющего новый терминал В (северная зона аэропорта) с терминалами D, E и F (южная зона), снизилась из-за высокой влажности, интенсивных осадков и жары, установившихся в Московском регионе, сообщал аэропорт ранее. По системе вентиляции горячий влажный воздух попадает в прохладный тоннель, из-за чего выделяется влага. Влага оседает на оборудовании автоматизированной системы перевозки багажа, что ведет к проскальзыванию автоматических багажных тележек и замедлению их движения, сообщил вчера вечером, 23 июля, аэропорт. Ситуацией уже заинтересовался Ространснадзор. Ведомство сообщило о возможности проверки аэропорта в связи со сбоем системы доставки.

Аэропорт при этом опровергает появившуюся ранее информацию о том, что багажный тоннель был подтоплен, добавляет его представитель.

Новый терминал В и два тоннеля (пассажирский и багажный) под аэродромом были достроены в этом году и запущены в коммерческую эксплуатацию 3 мая – с этого дня «Аэрофлот» начал переводить свои внутренние рейсы в терминал В. Тоннели под гражданскими аэродромами в мире ранее не строились. 21 июля «Аэрофлот» сообщил, что система транспортировки багажа в «Шереметьево» дает сбои, из-за чего возникли проблемы с доставкой багажа трансферных пассажиров. Не прибывший в пункты назначения багаж будет доставляться последующими рейсами, обещает «Аэрофлот».

«Шереметьево» рекомендует трансферным пассажирам с 23 по 30 июля получать багаж после первого рейса, самостоятельно перемещаться с ним между северной и южной зонами и заново сдавать на второй рейс – это позволит получать багаж своевременно. Пассажирский тоннель и его станции работают в штатном режиме. Пассажирские поезда движутся на канатной тяге, двигатели находятся на станциях, а не в тоннеле, тогда как автоматические багажные тележки имеют собственные электрические двигатели.

«Чтобы выполнить эту рекомендацию, пассажиру в аэропорту отправления при регистрации на рейс надо не забыть указать, что он хочет получить багаж не в аэропорту назначения, а в «Шереметьево», – говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Если этого не сделать, багаж будет автоматически отправляться на следующий рейс по транспортной системе с использованием багажного тоннеля и получать его в «Шереметьево» придется через бюро находок. В любом случае пассажирам обеспечены лишние хлопоты и имеется риск не успеть на стыковочный рейс, добавляет Пантелеев.

«Аэрофлот» в 2017 г. обеспечил «Шереметьево» 82% трафика. Другие крупнейшие перевозчики «Шереметьево» – российские Nordwind и Royal Flight – из терминала В не летают, поэтому проблема тоннеля их не затронула.

Сколько стоило построить именно багажный тоннель, не сообщается. Оба тоннеля обошлись в 17,1 млрд руб., они имеют одинаковую длину (по 1936 м) и диаметр (6 м снаружи, 5,4 м внутри), сообщал аэропорт. Багажные тележки движутся со скоростью до 36 км/ч, пропускная способность тоннеля в обоих направлениях – до 1816 единиц багажа в час и 5,9 млн единиц в год.

В ближайшее время по результатам анализа тестовой эксплуатации ведущими проектными организациями и поставщиками оборудования будет проведена доработка системы воздухообмена в багажном тоннеле, обещает представитель «Шереметьево».

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»