Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс

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Строительства терминала В обошлось в $264 млн (изначально планировались инвестиции в $330 млн), межтерминального перехода - в $243 млн (планировалось $300 млн)
Евгений Разумный / Ведомости
Из нового терминала В аэропорта «Шереметьево» вылетел первый рейс - это рейс «Аэрофлота» Москва-Саратов №1360. Его национальный перевозчик выполняет на российском самолете Sukhoi SuperJet100. Таким образом началась коммерческая эксплуатация терминала В и межтерминального перехода между этим терминалом и южным ядром «Шереметьево» - терминалами D, E и F.
Общая площадь терминала B – 110 500 кв. м. Пропускная способность – до 20 млн пассажиров в год (таким образом общая пропускная способность «Шереметьево» достигла 55 млн пассажиров). Архитектурно-планировочное решение терминала исполнено в эстетике русского конструктивизма. Межтерминальный переход – уникальный проект в истории гражданской авиации: это два подземных тоннеля (пассажирский и багажный), проложенных под действующими взлетно-посадочными полосами. Пассажиров по тоннелю будут возить поезда на канатной тяге, отправляющиеся каждые четыре минуты.
Строительство терминала В обошлось в $264 млн (изначально планировались инвестиции в $330 млн), межтерминального перехода - в $243 млн (планировалось $300 млн). Эти средства, а также деньги на строительство грузового комплекса и нового топливно-заправочного комплекса, внесла в уставные капиталы структур «Шереметьево» компания TPS Avia Holding (на 65,22% принадлежит трасту семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, на 34,78% - Аркадию Ротенбергу). За это при консолидации всех активов «Шереметьево» TPS Avia Holding получила 66% в объединенной компании (ранее контрольный пакет был у Росимущества), у Росимущества осталось 30,43% «Шереметьево».
Терминал В построен для обслуживания внутрироссийских рейсов. «Аэрофлот» переведет в него 23 рейса в 12 российских городов, перевод завершится 25 мая, сообщила пресс-служба «Аэрофлота». Остальные рейсы крупнейшая российская авиакомпания продолжит выполнять из южных терминалов «Шереметьево», в основном из терминала D.
«Шереметьево» - крупнейший российский аэропорт, в 2017 г. обслужил, по собственным данным, 40,1 млн человек. «Аэрофлот» обеспечил 82% (32,8 млн человек) всего трафика «Шереметьево».
Как строили новый терминал аэропорта «Шереметьево»
Максим Стулов / Ведомости
Сейчас в северной части «Шереметьево» идет большая стройка – к чемпионату мира по футболу 2018 г. аэропорт планирует открыть новый терминал B (на фото), подземный переход между терминалами и третий топливно-заправочный комплекс
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Максим Стулов / Ведомости
Инвестиции в сооружение и обустройство терминала B – 19 млрд руб., следует из презентации аэропорта «Шереметьево»
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Максим Стулов / Ведомости
Расчетная пропускная способность нового терминала – 20 млн пассажиров в год
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Максим Стулов / Ведомости
Будущие эскалаторы
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Максим Стулов / Ведомости
Лента выдачи багажа
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Максим Стулов / Ведомости
Зона вылета
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Площадь терминала B составит 108 000 кв. м
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Максим Стулов / Ведомости
Посадочный павильон терминала B будет оборудован телетрапами
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Евгений Разумный / Ведомости
Дизайн нового терминала будет выполнен в стиле русского авангарда
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Григорий Орлов / Шереметьево
Северный и южный терминальные комплексы аэропорта соединят подземные тоннели, их строительство уже завершено. Прокладка тоннелей впервые в мире велась под действующими взлетно-посадочными полосами. Их длина – около 2 км, диаметр – 6 м. Инвестиции в тоннели и станционные комплексы составляют 17,1 млрд руб.
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Максим Стулов / Ведомости
В тоннелях по двум независимым путям будут курсировать поезда для перевозки пассажиров (на фото) и багажа. В каждом пассажирском составе будет 4 вагона австрийской компании Doppelmayr. Они приводятся в движение с помощью каната, натяжной и обводной станций
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Евгений Разумный / Ведомости
Поезда смогут перевозить по 1676 человек в час в каждом направлении. Время поездки составит 5 минут
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Максим Стулов / Ведомости
К концу 2018 г. после реализации всех проектов пропускную способность аэропорта планируется увеличить до 58 млн человек с нынешних 38 млн в год
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Максим Стулов / Ведомости
Прокладка централизованной системы заправки воздушных судов. К 2018 г. будет сдан и новый топливно-заправочный комплекс мощностью 1,2 млн т авиатоплива в год. Инвестиции в его строительство – 8,5 млрд руб.
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Максим Стулов / Ведомости
Сооружение перрона терминала B
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Максим Стулов / Ведомости
Работы на территории у терминала B
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Максим Стулов / Ведомости
Всего до 2026 г. «Шереметьево» инвестирует в развитие более 147 млрд руб., говорится в презентации аэропорта
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Евгений Разумный / Ведомости
Уже построен и введен в коммерческую эксплуатацию грузовой терминал. Он стал крупнейшим в России, пропускная способность 380 000 т в год
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Евгений Разумный / Ведомости
Общая площадь терминала – 43 200 кв. м, системы обработки и хранения грузов автоматизированы
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«Администрация гражданских аэропортов»
Стоимость новой, третьей, взлетно-посадочной полосы оценивается в 55,7 млрд руб., ее финансирует Росавиация. Это самый дорогой транспортный проект в программе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г.
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«Администрация гражданских аэропортов»
К чемпионату полоса будет построена с частью магистральной и тремя дополнительными рулежными дорожками. Все остальное будет доделано потом, это решили чиновники еще в начале года. Длина ВПП-3 составит 3200 м, ширина – 60 м
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Максим Стулов / Ведомости
Масштабными проектами развития аэропорта станут реконструкция к 2026 г. терминала С за 19,9 млрд руб., строительство терминала С-2 за 9,7 млрд руб. и реконструкция терминала F за 12,5 млрд руб., следует из презентации аэропорта