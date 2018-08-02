«Аптечная сеть 36,6» заработает на данных своих клиентов
Она будет продавать их фармкомпаниям для таргетинга рекламы
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«Аптечная сеть 36,6» заработает на данных своих клиентов
Денис Абрамов / Ведомости
«Аптечная сеть 36,6» будет продавать фармацевтическим компаниям обезличенные данные своих клиентов, рассказал «Ведомостям» директор интернет-проектов «36,6» Андрей Сорокин. Она будет делать это либо самостоятельно, либо при помощи посредника – французской компании Weborama (управление интернет-рекламой на основе пользовательских данных), с которой аптечная сеть подписала соглашение, рассказывают представители компаний.
Фармацевтические компании смогут использовать данные клиентов аптечной сети для таргетирования рекламы в интернете.
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