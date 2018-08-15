Один из крупнейших перевозчиков «Жуковского» уйдет из аэропорта
Pegas Fly осенью собирается перейти в «Шереметьево»
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В мае Pegas Fly уже прекратила полеты из «Жуковского» в Баку (семь раз в неделю)
Максим Стулов / Ведомости
С начала зимнего сезона (стартует в конце октября) авиакомпания Pegas Fly прекратит полеты из аэропорта «Жуковский» и всю свою программу будет выполнять из «Шереметьево», рассказал замгендиректора туроператора Pegas Touristik (с ним аффилирована Pegas Fly и еще одна российская авиакомпания – Nordwind) Имран Назаров.
Сейчас Pegas Fly летает из «Жуковского» по заказу китайских туроператоров (12 рейсов в неделю).
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