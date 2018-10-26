Авто / Автомобильная промышленность

«Автотор» увеличит выплаты сотрудникам на 25%

Работников стало больше, их труд оплачивается по-новому
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Расходы калининградского «Автотора» (выпускает автомобили для KIA, Hyundai, BMW) по выплате заработной платы могут вырасти в 2018 г. на 25% до более 2 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель автопроизводителя. Консолидированная выручка «Автотора» в 2017 г. составила около 216 млрд руб. (рост 45,5%).

Основная причина увеличения фонда заработной платы – рост штата, поясняет представитель «Автотора». В течение года «Автотор» увеличил численность на 25% до более 3000 человек (об этом стало известно летом). Теперь «предприятие полностью укомплектовано кадрами под обеспечение запланированного годового объема производства», говорит представитель. Актуальный план он не раскрыл. Летом предполагалось, что выпуск вырастет по итогам года на 40% до более 200 000 машин (при мощности 250 000 шт. в год). В прошлом году производство на «Автоторе» увеличилось на 53% до 144 603 автомобилей.

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