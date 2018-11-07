АФК «Система» станет крупнейшим акционером группы «Эталон»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Структура АФК «Система» выкупит большую часть пакета девелоперской группы «Эталон», принадлежащего семье бизнесмена Вячеслава Заренкова, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам переговоров. Принципиальных договоренностей стороны достигли, констатируют собеседники «Ведомостей», о сделке может быть объявлено после 9 ноября: на этот день запланировано собрание совета директоров «Эталона».
Сделка может быть закрыта уже на нынешней неделе, знает также один из знакомых Заренкова. Представитель АФК «Система» от комментариев отказался. Представительница девелоперской компании «Лидер инвест», принадлежащей АФК, заявила, что «Лидер инвест» не планирует покупать акции «Эталона». Представитель последнего сказал лишь, что переговоры о продаже пакета Заренковых с «Лидер инвестом» не ведутся.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}