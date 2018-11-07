Статья опубликована в № 4691 от 08.11.2018 под заголовком: Эталонная сделка

АФК «Система» станет крупнейшим акционером группы «Эталон»

Ее структура выкупает почти весь пакет семьи основателя девелопера Вячеслава Заренкова
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Структура АФК «Система» выкупит большую часть пакета девелоперской группы «Эталон», принадлежащего семье бизнесмена Вячеслава Заренкова, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам переговоров. Принципиальных договоренностей стороны достигли, констатируют собеседники «Ведомостей», о сделке может быть объявлено после 9 ноября: на этот день запланировано собрание совета директоров «Эталона».

Сделка может быть закрыта уже на нынешней неделе, знает также один из знакомых Заренкова. Представитель АФК «Система» от комментариев отказался. Представительница девелоперской компании «Лидер инвест», принадлежащей АФК, заявила, что «Лидер инвест» не планирует покупать акции «Эталона». Представитель последнего сказал лишь, что переговоры о продаже пакета Заренковых с «Лидер инвестом» не ведутся.

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